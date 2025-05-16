Huawei, Watch 5 ve Watch Fit 4 akıllı saatler, FreeBuds 6 kablosuz kulaklık ve MatePad Pro 12.2 (2025) tabletini tanıtarak âdeta şov yaptı. Bu ürünlerden çoğu, ülkemizde de satışa sunuldu.

Farklı kategorilerden başarılı ürünleriyle tanıdığımız Huawei, dün birden fazla cihazının resmî tanıtımını gerçekleştirdi. Bu cihazlar Watch 5 ve Watch Fit 4 akıllı saatler, FreeBuds 6 kablosuz kulaklık ve MatePad Pro 12.2 tablet olarak geliyor. Her cihazın birbirinden dikkat çeken özellikleri var.

Bu içeriğimizde Huawei’nin duyurduğu yeni ürünlerin tamamını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Cihazların çoğunun Türkiye’de de satışa çıktıklarını belirtelim. Ülkemizdeki fiyatlarını da aşağıdan görebilirsiniz. Sadece tablet şimdilik Türkiye’de yok.

Amiral gemisi saat Huawei Watch 5

Şirketin en üst seviye akıllı saati olan Huawei Watch 5 modeli, ülkemizde 46 mm olarak sunuluyor. Yenilenmiş yuvarlak tasarımla gelen saatte, 1,5 inçlik LTPO AMOLED ekran var. Titanyum, paslanmaz çelik, safir cam gibi malzemelerden oluşan saatin ekranında ise 466x466 çözünürlük ve 3000 nit maksimum parlaklık sunuluyor.

Cihaz standart modda 4,5 gün, güç tasarrufunda ise 11 güne çıkan pil ömrü sunacak. Tabii ki sağlık ve spor özellikleri de öne çıkıyor. En dikkat çeken özelliği X-tap sensörü. Yan tarafa yerleştirilen bu sensör; EKG ve PPG ölçümü yapabiliyor. Gerçek zamanlı kanda oksijen seviyesi ölçümü, Wi-Fi 6 desteği, Bluetooth 5.2, 5 ATM suya dayanıklılık gibi özellikleri de var. Ayrıca parmaklarınızla kontrol etmenizi sağlayan hareket kontrol sistemi de saatte mevcut.

Huawei Watch 5 Türkiye fiyatı

Ürün Fiyatı Huawei Watch 5 (46 mm) 27.999 TL

Huawei FreeBuds 6

Türkiye’deki kullanıcıların tercih ettiği kulaklıklardan olan FreeBuds serisinin yeni kulaklıkları da geldi. Mor, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulan kulaklık, aktif gürültü engelleme (ANC) desteğiyle geliyor. Ayrıca 95 dB’e kadar ortam gürültü engelleme ile net görüşmeler yapmanıza olanak tanıyor.

11 mm dinamik sürücüye sahip FreeBuds 6 modeli, kutusuyla birlikte 36 saate kadar çıkabilen pil ömrü sunacak. 5 dakika şarj ile 2,5 saat oynatma sunacağı da şirket tarafından belirtilmiş. Ayrıca kulaklığın akıllı şarj özelliği, zamanla pil ömrünü %37 seviyesinde artırabiliyor. Dokunmatik kontrol desteği, şirketin 21 dilde canlı çeviri sunan yapay zekâ asistanı desteği, IP54 dayanıklılık, Bluetooth 5.2 gibi özellikleri de ekleyelim.

Huawei FreeBuds 6 Türkiye fiyatı

Ürün Fiyatı Huawei FreeBuds 6 6.999 TL

Huawei Watch Fit 4 ve Fit 4 Pro

Watch Fit 4 serisi, standart ve Pro olmak üzere 2 cihazdan oluşuyor. Ultra ince tasarıma sahip bu modeller, spor odaklı olmalarıyla dikkat çekiyor. Her ikisinde de 1,82 inçlik 480x408 çözünürlük sunan ekranlar var. Standart modelde 2000 nit parlaklık varken Pro’da 3000 nit parlaklık sunuluyor. İkisinin de önceki nesiller gibi Apple Watch benzeri kavisli köşeli dikdörtgen tasarımla geldiğini belirtelim.

Spor odaklı cihazlar oldukları için çok dayanıklılar. Pro modelde 5 ATM su ve IP6X toz geçirmezlik görüyoruz. 40 metreye kadar dalışa dayanıklı olduğunu da belirtelim. 100’den fazla spor modu, yükseklik verileri için barometre, golf modu, fırtına uyarıları, tırmanış verileri sağlama gibi özellikleri var. Sağlık tarafında ise kalp atış hızı, SPO2 takibi, uyku solunum analizi, stres tespiti, adet döngüsü takibi gibi yararlı özellikler sunuluyor.

Watch Fit 4 serisi, normal kullanımda 10 güne kadar pil ömrü sunabilecek. Ancak ekranın sürekli açık kaldığı Always on Display modu açıkken 4 gün civarında pil ömrü yer alacak. Pil konusunda etkileyici olduğunu söylememiz mümkün.

Huawei Watch Fit 4 ve Fit 4 Pro Türkiye fiyatı

Ürün Fiyatı Huawei Watch Fit 4 5.699 TL Huawei Watch Fit 4 Pro 9.699 TL

10.100 mAh bataryalı Huaewi MatePad Pro 12.2 (2025)

Tanıtılan son model ise şirketin MatePad Pro tabletinin yeni versiyonu. Cihaz, 12,2 inç boyutta 2,8K çözünürlüklü, 2000 nit parlaklık sunan OLED ekranla geliyor. Şirket, diğer ürünleri gibi bunda da işlemciyi açıklamadı ancak büyük ihitmalle 13,2 inçlik versiyondaki Kirin T92 çipi bunda da yer alıyor. 12 GB RAM ve 256/512 GB depolamayı da ekleyelim.

MatePad Pro 12.2 (2025)’te; 5,5 mm kalınlık, 508 gram ağırlık, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 gibi özellikler var. 50 MP’lik kamerası ise 4K 30 FPS kayıt sunabiliyor. Önde ise 8 MP’lik bir sensör var. 10.100 mAh’lik 100W destekli devasa bir bataryayla geldiğini ve HarmonyOS 4.3 ile kutudan çıktığını ekleyelim.

Siyah ve yeşil renk seçenekleriyle sunulacak Huawei MatePad Pro 12.2 (2025), Avrupa’da 849,99 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Henüz ülkemize gelmediği için Türkiye fiyatını paylaşamıyoruz. Ancak benzer modeller satıldığı için geleceğini tahmin edebiliriz.