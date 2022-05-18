Vivo X80 ve X80 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Vivo, amiral gemisi telefonları X80 ile X80 Pro'yu duyurdu. X80 Pro, sahip olduğu özelliklerle yılın en dikkat çeken telefonlarından biri olabilir. Ancak her iki modelin fiyatı da tartışmaya oldukça açık...

Çinli teknoloji şirketi Vivo, düzenlediği bir etkinlikte en yeni amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Şirketin gerçekleştirdiği lansmanda oldukça etkileyici özelliklere sahip olan Vivo X80 Pro ile bu telefona kıyasla bir nebze daha düşük özellikler sunan X80 tanıtıldı. Akıllı telefon sektörü, X80 Pro'nun özelliklerini çok konuşacak gibi görünüyor.

Vivo X80 Pro'nun dikkat çeken özelliklerinden ilki, devasa büyüklükteki parmak izi okuyucu sensörü. Qualcomm'un 3D Sonic Max isimli yeni sensörünü kullanan şirket, kullanıcıya tek seferde tüm parmak izini okuyup kaydetme imkanı sunuyor. Telefonun ya da parmağın ıslak olması durumunda bile çok hızlı çalışan bu sensör, istenildiği takdirde iki parmağın eş zamanlı olarak kaydedilmesine de imkan tanıyor. Bu parmak izi okuyucu sensörün. bulunduğu kavisli ekranın boyutu ise 6,78 inç büyüklüğünde. Uyarlanabilir 120 Hz tazeleme oranı sunan OLED ekran, QHD+ çözünürlük sunuyor.

Karşınızda Vivo X80 Pro

Vivo'nun yeni amiral gemisi, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun 4,700 mAh kapasiteli bataryası ise FlashCharge teknolojisi ile donatıldı. Yani bu batarya 80 watt kablolu, 50 watt kablosuz şarj imkanı sunuyor. Telefonda Android 12 tabanlı FunTouch OS 12 arayüzünün bulunduğunu da belirtelim.

Vivo X80 Pro'nun çok konuşulacak bir diğer özelliği ise arka kamera kurulumu. Evet bu kamera tasarımı görünüş olarak mükemmel değil. Ancak teknik detaylar, görüntünün önüne geçecek gibi görünüyor. Zira Vivo X80 Pro'da 50 MP çözünürlük sunan ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP 2x telefoto kamera ve 8 MP 5x periskop kamera bulunuyor. Telefonun telefoto kamerasında Vivo'nun geliştirdiği gimbal sistemi kullanılıyor. Telefonun ana kamerası olan Samsung GNV sensörünün özel yapım olduğunu, Zeiss'in bu telefon için tüm güncel teknolojilerini kullandığını da belirtelim.

Vivo X80 Pro teknik özellikleri:

Ekran: 6,78 inç OLED, 120 Hz, QHD+

6,78 inç OLED, 120 Hz, QHD+ İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP + 48 MP + 12 MP + 8 MP

50 MP + 48 MP + 12 MP + 8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 4,700 mAh (80 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

4,700 mAh (80 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj) İşletim sistemi: FunTouch OS 12

Vivo X80 teknik özellikleri

Ekran: 6,78 inç FHD+, AMOLED, 120 Hz

6,78 inç FHD+, AMOLED, 120 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 9000

MediaTek Dimensity 9000 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 50 MP + 48 MP + 12 MP

50 MP + 48 MP + 12 MP Batarya: 4.500 mAh (80 watt kablolu şarj)

4.500 mAh (80 watt kablolu şarj) İşletim sistemi: FunTouch OS 12

Vivo tarafından yapılan açıklamalara göre 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip X80'in başlangıç fiyatı 710 dolar olacak. X80 Pro'yu satın almak isteyen bir tüketicininse 890 doları gözden çıkarması gerekecek...