Huawei'nin Kirin 985 Yongası TSMC Tarafından Üretilecek

Huawei, her seferinde yaptığı gibi yeni nesil işlemcileri herkesten önce çıkartmaya devam ediyor. Şirket, Kirin 985 yongasını 2019’un ikinci çeyreğinde seri üretime geçirecek.

Commercial Times’tan gelen habere göre TSMC, Hisilicon’un yeni nesil Kirin 985 yongasını seri üretmek için ‘N7+’ olarak adlandırılan 7 nm EUV (Ekstrem Ultraviyole Litografi) teknolojisini geliştirmeye hazırlanıyor. Süregelen EUV sorunlarına rağmen üretim süreci 7 nm işleme teknolojisiyle daha ucuz ve hızlı olacak.

(Huawei Mate 30, Kirin 985 kullanan ilk telefon olacak.)

TSMC, Kirin 985’in seri üretimine başladıktan kısa bir süre sonra (2019’un ikinci çeyreğinin sonuna kadar) Apple’ın A13 yonga setini üretmeye başlayacak. Cupertino devinin üreteceği yonga seti, ‘N7 Pro’ olarak adlandırılan bir teknolojiye dayanacak. ‘Pro’ hakkında tek bildiğimiz şey ise N7+’ın gelişmiş bir versiyonu olacağı.

Bu yeni teknoloji, yonga setinin üretim sürecini hızlandıracağından, Huawei bu amiral gemisi işlemcisini daha fazla akıllı telefonda kullanabilir. Zira şirketin 2019 yılının sonuna kadar yapmayı planladığı satış hedefi 250 milyon adet olduğundan, üst segment akıllı telefonları sürekli tedarik etmesi gerekiyor.