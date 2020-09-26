OPPO A33, Üç Farklı Sertifikasyon Sitesinde Ortaya Çıktı

OPPO'nun yeni akıllı telefonu OPPO A33, bugün NBTC, TKDN ve BIS sertifikasyon sitelerinde kendisini gösterdi. Cihazın hiçbir özelliği sertifikasyon sitelerinde yer almadı.

Çin merkezli teknoloji şirketi OPPO, geçtiğimiz aylar boyunca A serisi akıllı telefonlarına sürekli yenisini eklemeye devam etti. Ancak bugün ortaya çıkan yeni bilgiler, şirketin seriye yeni telefon eklemeye devam edeceğini gösterdi. OPPO, bu kez yeni bir akıllı telefonuyla sertifika sitelerinde kendisini gösterdi.

OPPO A serisinin yeni üyesi olacak olan CPH2137 model numaralı bir telefon, bugün üç farklı sertifika sitesinde ortaya çıktı. Cihazın sertifika sitelerindeki sayfalarında bu modelin OPPO A33 olarak anılacağı bilgisi yer aldı. Gelin, OPPO'nun yeni telefonu hakkında gelen ilk bilgilere bakalım.

OPPO A33 sertifikasyon sitelerinde:

OPPO A33'ün NBTC sayfasında telefon hakkında paylaşılan tek bilgi telefonun sahip olacağı isimdi. Bunun yanı sıra teknik olarak paylaşılan tek özellikse telefonun LTE desteğine sahip olacağıydı. Sitede farklı herhangi bir bilgi yer almazken OPPO A33, başarıyla NBTC sertifikasını edindi.

OPPO A33'ün gözüktüğü bir diğer yer Endonezya'nın sertifikasyon sitesi TKDN'ydi. Aynı model numarasıyla burada da boy gösteren telefon, yine diğer özellikleriyle karşımıza çıkmadı. OPPO A33, bunun yanı sıra Hindistan'ın BIS sertifikasyon sitesinde de gözükmüş olsa da burada paylaşılan bilgiler yine fazlasıyla sınırlıydı.

Telefon hakkında fazla detaya sahip olmasak da farklı ülkelerin sertifikasyon kurumlarından alınan bu onaylar, OPPO'nun A33 modelini çok yakında çıkaracağına işaret ediyor. Fakat şu noktada OPPO A33'ün ne zaman çıkacağına dair resmi bir açıklama olmadığını belirtelim.

Boş geçirdiği bir ay görmediğimiz teknoloji şirketi, geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefonu OPPO Reno4 SE 5G'yi tanıtmıştı. Fiyatına göre bazı iyi özellikler sunan telefon hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için bu yazımızı okuyabilirsiniz. OPPO'nun yeni telefonu A33 hakkında gelişmeleri öğrenmek için bizi takip etmeye devam edin.