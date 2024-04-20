Huwei'nin yeni Pura 70 ailesinde, talihsiz görselleri kurtaracak bir yapay zekâ özelliği geliyor.

Yakın zamanda akıllı telefon bölümünde köklü değişikliklere giden Huawei, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte ikonik P serisinde isim değişikliğine gittiğini duyurmuştu. Artık Pura ismiyle karşımıza çıkacak ilk telefonlar, Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra diye isimlendirildi.

Fakat görünüşe göre şirketin akıllı telefonlardaki tek radikal adımı bu olmayacak. Samsung ve OnePlus gibi akıllı telefon devlerini takip eden Huawei, akıllı telefonuna yapay zekâ entegrasyonu yapan en güncel firma olarak karşımızda. Şirket, tıpkı diğer ikisi gibi başta fotoğraf düzenleme alanında bunu yapacak.

Gelecek ilk özelliğin ismi AI Photo Retouch.

Söz konusu özellik, fotoğraflardan istenmeyen öğelerin kolayca silinmesini sağlıyor. Çalışma mantığı ise oldukça basit. Kullanıcıların fotoğraf düzenleme ekranında silmek istedikleri objeleri seçmeleri yeterli olacak. Bunun ardından yapay zekâ ortama uyum sağlayacak, doğal bir şekilde o alanı dolduracak.

Huawei için bir başlangıç olacak bu özelliğin yanına başkaları da eklenecektir. Özellikle de kendi ekosistemini geliştiren Huawei için bu durum daha kritik diyebiliriz. Huawei’nin, tıpkı Samsung’un yaptığı gibi güncelleme yoluyla yapay zekâ özelliklerini daha çok cihaza yayması bekleniyor. Bunun için de bir kulağımız HarmonyOS güncellemelerinde olacak. Siz şirketin yapay zekâ alanında başka hangi özellikleri getireceğini düşünüyorsunuz?