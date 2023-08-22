Huawei, Türkiye'de 5 yeni dizüstü bilgisayar ve 2 yeni tablet modeli satışa sundu. Yeni ürünler arasında her bütçeye göre model bulunuyor.

Türkiye'de yeni bir lansman etkinliği gerçekleştiren Çinli teknoloji devi Huawei, deyim yerindeyse çıkarma yaptı. Birbirinden şık ve güçlü MateBook dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra özellikle öğrencilerin en önemli yardımcılarından olacak MatePad tabletleriyle sahne alan Huawei, 'Okula Dönüş Fırsatları' kapsamında güzel kampanyalar da sunuyor.

Huawei'nin Türkiye'de satışa sunduğu yeni dizüstü bilgisayarlarından en güçlüsü, MateBook X Pro olarak karşımıza çıktı. Ayrıca MateBook 16s, MateBook D Serisi de daha uygun fiyatlı alternatifler olarak gösterildi. Tablet tarafında ise MatePad Air ve MatePad 11.5 en yeni Huawei tabletler olarak satışa sunuluyor.

Huawei'nin Türkiye'de satışa sunduğu yeni ürünler şu şekilde: