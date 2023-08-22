Türkiye'de yeni bir lansman etkinliği gerçekleştiren Çinli teknoloji devi Huawei, deyim yerindeyse çıkarma yaptı. Birbirinden şık ve güçlü MateBook dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra özellikle öğrencilerin en önemli yardımcılarından olacak MatePad tabletleriyle sahne alan Huawei, 'Okula Dönüş Fırsatları' kapsamında güzel kampanyalar da sunuyor.
Huawei'nin Türkiye'de satışa sunduğu yeni dizüstü bilgisayarlarından en güçlüsü, MateBook X Pro olarak karşımıza çıktı. Ayrıca MateBook 16s, MateBook D Serisi de daha uygun fiyatlı alternatifler olarak gösterildi. Tablet tarafında ise MatePad Air ve MatePad 11.5 en yeni Huawei tabletler olarak satışa sunuluyor.
Huawei'nin Türkiye'de satışa sunduğu yeni ürünler şu şekilde:
- Huawei MateBook X Pro 2023 - 49.999 TL
- Huawei MateBook 16s - 36.999 TL
- Huawei MateBook D 16 - 29.999 TL
- Huawei MateBook D 15 - 20.999 TL
- Huawei MateBook D 14 - 19.999 TL
- Huawei MatePad Air - 13.999 TL
- Huawei MatePad 11 - 8.999 TL