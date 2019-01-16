Huawei, Watch GT serisi yeni akıllı saatini ülkemizde satışa sundu. LightOS ile gelen saatin özelliklerine ve fiyatına değiniyoruz.

Geçtiğimiz ekim ayında akıllı bileklik Band 3 Pro ile birlikte duyurulan Huawei Watch GT, ülkemizde satışa sunuldu. Sport ve Classic olmak üzere iki ayrı model olarak satışa sunulan ürün, neredeyse 1 ay süreyle şarj edilmeden kullanılabiliyor.

Cortex-M4 yonga setine sahip olan akıllı saat, kalp ritmi sensörünü açık tutarsanız 2 hafta kadar şarj edilmeden kullanılabiliyor. Bu süre GPS açıkken 22 saat civarında. Huawei Watch GT'nin iki modeli de 5 ATM su basıncına dayanıklı. Bununla birlikte ekranda parmak izi oluşmaması için PVD kaplama kullanılmış. Saat sadece 45 gram ağırlığında ve oldukça zarif duruyor.

Gelelim sizlerin de merakla beklediği fiyatına... Yurtdışında Klasik versiyonu 249 euro, Spor versiyonu ise 199 euro üzerinden satışa sunulan ürünlerin Türkiye fiyatı 1199 TL ve 1399 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla raflardaki yerini aldı.