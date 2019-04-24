Huawei Y5 (2019) Tanıtıldı: İşte Özellikler

Huawei, suni deri kaplı bir arka panele sahip olan yeni giriş-orta seviye akıllı telefonu Huawei Y5'i resmi olarak tanıttı.

Huawei, bu yılın başlarında tanıtılan Y6 Pro modelinin daha kompakt ve uygun fiyatlı bir versiyonu olan Huawei Y5 (2019)'u resmi olarak tanıttı. Daha küçük bir ekran, daha düşük RAM kapasitesi ve daha zayıf bir ön kamera haricinde neredeyse tamamen aynı olan cihaz, deri-metal karışımı tasarımı sürdürüyor.

Huawei Y6 Pro, yanları metal arkası deri olacak şekilde özgün ve ilgi çekici bir tasarıma sahipti. Şirket, boyutu küçülmesine rağmen Huawei Y5 (2019)’da da aynı tasarım anlayışını sürdürmeyi başarmış. Segmentinin en özgün akıllı telefonlarından biri olan Huawei Y5, MediaTek’in Helio A22 işlemcisinden güç alıyor.

Huawei Y5 (2019) Özellikler

MediaTek Helio A22

2GB RAM, 16GB/32GB depolama

5.71 inç (1520 x 720 piksel) HD+ ekran

13 MP arka kamera

5 MP ön kamera

Android 9.0 Pie işletim sistemi

3.000 mAh batarya

Gece yarısı siyahı, modern siyah, kahverengi, mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkacak olan HHuawei Y5 (2019)'un mavi modeli hariç diğer tüm renk seçenekleri suni deri kaplamaya sahip. Huawei, cihazın ne zaman satışa sunulacağı ya da fiyatı hakkında bir açıklamada bulunmadı.