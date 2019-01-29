ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Huawei hakkında, ABD'li şirketlere ait ticari sırları çalmak ve banka sahtekarlığı gerçekleştirmek suçları nedeni ile bir iddianame hazırlanırken; 13 ayrı suçla yargılanması beklenen Huawei CFO'su için Kanada'dan ABD'ye iade başvurusu yapıldığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, dün akşam bir basın toplantısı düzenleyerek Çinli mobil teknoloji devi Huawei hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre Huawei hakkında ticari sırları çalmak için komplo kurmak, ticari sırları çalmaya teşebbüs etmek, olayla ilgili tanıkları Çin’e götürmeye teşebbüs ederek adaleti engelleme nedeni ile suç duyurusunda bulunuldu.

ABD Adalet Bakanlığı’nın Huawei için hazırladığı iddianamede 2014 yılında Huawei’nin Birleşik Devletler merkezli mobil operatör T-Mobile’ın Tappy adlı telefon testleri için geliştirilmiş bir robotik cihazının ticari sırlarını çalmaya çalıştığı iddia edilen dava da dahil edildi. Davanın baş avukatı olan Matthew Whitaker, Çin’in vatandaşlarını ve şirketlerini bölgesel yasalara uymaya zorunlu tutması gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanlığı, Huawei’nin kendisine ek olarak 1 Aralık tarihinde Kanada’da tutuklanan Huawei kurucusu’nun kızı olan şirket CFO’su Meng Wanzhou’nun ABD’ye iadesi için resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı. Wanzhou, Birleşik Devletler’e iade edilmesi halinde 13 ayrı suçtan yargılanacak. Wanzhou hakkındaki en önemli iddia ise ABD’nin İran ambargosunu delmek için banka sahtekarlığı yaptığı yönünde.