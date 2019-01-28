5 Adet Huawei Akıllı Telefonu EMUI 9.0 ile Test Ediliyor

Huawei'nin en güncel arayüzü EMUI 9.0 çok yakında bazı akıllı telefonlara geliyor.

Güncellemeler konusunda kullanıcılarının yüzünü sürekli güldüren Huawei, akıllı telefonlarına yazılım desteğinde üstün başarılar kaydediyor. Huawei'nin Android 9 Pie için geliştirdiği kendi arayüzü EMUI 9.0, sahip olduğu kolay kullanımlı arayüzü ve sorunsuz çalışması ile birçok kullanıcı tarafından beğeniliyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Huawei EMUI 9.0 arayüzünü 5 akıllı telefonuna daha getiriyor.

Huawei, geçen yıl EMUI 9.0'ı tanıttığında 23 model akıllı telefonu için bu arayüzü yayınlamış ve toplamda 6 milyondan fazla kullanıcıya en güncel arayüzünü kullanma imkanını sunmuştu. Güncelleme konusunda titiz olan Çinli şirket, birkaç gün önce Kirin 710 yonga setine sahip Nova 3i, Honor 8X ve Maimang 7 akıllı telefonları için EMUI 9.0 beta programını başlatmıştı.

Huawei'den bugün gelen açıklamaya göre "Honor 9 Youth Edition, Honor 9i, Honor Play 7X, Huawei Enjoy 7S ve Huawei Enjoy 8 Plus" olmak üzere gücünü Kirin 659 yonga setinden alan toplamda 6 model akıllı telefon daha EMUI 9.0 arayüzünün beta programına katıldı. Huawei sahip olduğu 150 milyon kullanıcısının yeni arayüzü ile cihazlarını kullanmasını hedeflediklerini söyledi.