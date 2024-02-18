Işıl ışıl görünen fotoğrafın her köşesinde ayrı detaylar yatıyor. Fakat en büyüğü, karenin bir köşesinden diğerine uzanıyor.

James Webb Teleskobu’nun üretimiyle bir nebze de olsa perde arkasında kalan Hubble Teleskobu, hâlâ işlevselliğini koruyarak uzayın derinlikleri hakkında bilgi edinmemize imkân tanıyor. Bunu yaparken de sık sık büyüleyici görüntüler yakalamasına şahit oluyoruz. Çoğunlukla bu görsellerde galaksiler yer alıyor.

Fakat bu sefer farklı olarak, yıldızlarla dolu, ışıl ışıl bir görsel var karşımızda. IRAS 16562-3959 isimli bölgeden alınan bu görselde o kadar çok yıldız var ki hangisine bakmamız gerektiğini şaşırıyoruz. Fakat görmemiz gereken kısım bu küçük ışıltılar değil. Asıl olay, çapraz şekilde uzanan turuncu gaz bulutunda yatıyor.

Dünya’dan 5.900 ışık yılı uzakta.

Bu gaz bulutunda toz ve gazlar kümeleniyor ve bu kümeler etraftakileri de kendilerine çekiyor. Bu süreç, protostar olma evresine kadar devam ediyor. Bu aşamada yıldız, henüz ana dizilim aşamasına ulaşmamış oluyor. Yani yıldız olma tarafında ön aşama diyebiliriz. Tabii neredeyse 10 milyon dereceye varan çekirdek sıcaklığını da unutmamak lazım.

Görseldeki renk farklılıkları, NASA’nın söylediğine göre 4 ayrı filtreden kaynaklanıyor. Lensin önüne geçen bu ince filtreler, farklı dalga boylarındaki ışığın lense geçmesini sağlıyor. Bu noktada da farklı dalga boyları, o bölgenin sıcaklığı ve yoğunluğu gibi detayları görmemizi sağlıyor.

Her ne kadar görüntüde toz ve gaz alanları parlasa da karanlık noktalar da yok değil. Bunlardan birini sol üste doğru bakınca görebilirsiniz. Tabii bunları görünce de oraların boş olduğunu düşünmeyin. Bu siyah alandaki toz o kadar yoğun ki, ışığın geçmesine izin vermiyor. Yine de bilim insanları, bu alandan dışa doğru dağılan maddelerden yola çıkarak bu kısmın merkezinde de büyük bir yıldız olduğunu düşünüyor.

Her köşesini farklı bir bilim-kurgu yapımından fırlamış gibi görünen bu görsel hakkında sizin düşünceleriniz neler?