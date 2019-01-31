Dizi ve film severler arasında oldukça popüler olan Hulu, izleyicilerin keyfini bölmeden reklam yayınlamanın farklı bir yolunu sunacağını açıkladı. Platformda reklamlar bundan sonra, yayın durdurulduğunda gösterilecek.

Dizi ve film severler için oldukça popüler platformlar arasında yer alan Hulu, reklam yayınlama konusuna farklı bir yaklaşım getirecek. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren yeni uygulamaya geçileceğini açıklayan şirket yetkilileri, bundan böyle izleyicinin seyir keyfinin bölünmeyeceğini ifade ettiler.

Online platformlarda reklam deneyimini farklı bir şekle büründürmek istediklerini söyleyen Hulu yetkilileri, yeni ürettikleri çözüm ile reklamları, yayın durdurulduğunda ekrana getirecek. Dizi, film, televizyon şovları gibi programlar izlenirken sık sık durdurulduğunu ifade eden şirket yetkilileri, bu nedenle reklamları da o bekleme anlarına yerleştirmeyi planladıklarını açıkladılar.

Kullanıcılardan oldukça olumlu tepkiler alan uygulama, yılın ikinci çeyreğinde uygulamaya konacak. İlk etapta sadece Coca-Cola ve Charmin markalarının reklamları ile uygulamayı test edecek olan platform, bu reklam yöntemini zaman içerisinde daha yaygın şekilde kullanacak. Kullanıcılar, yayını durduklarında ekranın bir kısmında izledikleri program ile ilgili bilgileri görebilecekken diğer bir kısmında da anlaşmalı reklamları izleyecek.