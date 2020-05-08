Güney Kore merkezli otomobil devi Hyundai'nin yeni crossover modeli Kona N, Nürburgring pistinde test edilirken objektiflere yakalandı. Yayınlanan görüntülerde daha büyük tavan spoyleri ve kırmızı fren kaliperleri gibi detaylar dikkat çekiyor.

Hyundai’nin daha fazla performans sunma çabası Kona N ile devam ediyor. İlk olarak şubat ayında objektiflere yakalanan otomobil, daha sonralarında pek çok farklı görüntüyle karşımıza çıksa da tasarım detayları gizemini korumuştu. Şimdiyse yayınlanan yeni bir video, Nürburgring pistinde test edilen araca daha detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor.

Görüntülere bakacak olursak Güney Koreli firma, yeni crossover aracının yol tutuşunu iyileştirmek için süspansiyon sistemini güçlendirmiş. Buna ek olarak görsel geliştirmeler arasındaysa U şekilli jant telleri, daha büyük tavan spoyleri ve kırmızı fren kaliperlerinin göze çarptığını söyleyebiliriz.

Hyundai Kona N kaputun altında neler sunacak?

İddialara göre Veloster N ve i30 N’de de kullanılan turbo şarjlı 2,0 litrelik dört silindirli motorla gelecek olan Kona N, bu motorda 275 beygir gücü (205 kW) güç üretebilecek. Standart olarak dört çeker olması beklenen crossover modelinin, şanzıman kısmındaysa 2020 Veloster N ile tanıtılan 8 ileri DCT veya 6 ileri manuel şanzımanla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Daha önceleri de objektiflere yakalanan araç, 2 adet egzoz çıkışı ve 5 kollu spor jantları gibi detaylarla dikkat çekmişti. Bu görüntülerde ayrıca aracın ön ızgara deseni ve ön tampondaki geniş hava girişleri de kamuflaja rağmen belirgin bir şekilde görülebiliyordu.

Hyundai Kona N, 2020 yılı sona ermeden tanıtılabilir:

Geçtiğimiz aylarda sızdırılan bir belge, Kona N’nin üretimlerine temmuz ayında başlanacağını söylüyordu ancak bahsi geçen bu belgenin COVID-19 salgınından önce ortaya çıktığını, bu yüzden de Güney Koreli şirketin planlarında değişikliğe gitmiş olabileceğini belirtelim.

Öte yandan şirkete yakın olduğu bilinen diğer kaynaklar, Hyundai Kona N’nin her şeye rağmen 2020 yılı bitmeden önce tanıtılacağını iddia ediyor. Bu noktada Kona N’nin geleceğinin nasıl bir yönde ilerleyeceğini ve ne zaman tanıtılacağını görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.