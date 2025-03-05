Hyundai, sürücüsüz taksi projesi için Avride ile anlaştı. Ioniq 5 tabanlı robotaksiler 2024 yılında Uber platformunda hizmet vermeye başlayacak.

Hyundai, sürücüsüz araç teknolojisine yönelik yeni bir adım attı. Şirket, Yandex'in yan kuruluşu Avride ile yaptığı anlaşma kapsamında otonom robotaksi geliştirme çalışmalarına hız verecek.

Hyundai, sürücüsüz taksiler için önemli bir adım attı. Şirket, Yandex’in yan kuruluşu Avride ile iş birliği yaparak otonom araçlarını yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Peki, bu ortaklık sektörde neleri değiştirecek? İşte detaylar!

Ioniq 5 tabanlı sürücüsüz taksiler yollara çıkıyor

Hyundai ve Avride’ın ortak çalışmaları, özellikle robotaksilere odaklanacak. Bu kapsamda Avride, Hyundai’nin Ioniq 5 modelini kullanarak filosunu genişletecek. Araçlar, ABD’nin Georgia eyaletindeki Hyundai Motor Group Metaplant America tesisinde üretilecek ve Avride’ın otonom sürüş teknolojisi ile donatılacak. Yeni araçların 2024 yılı içinde Dallas’ta hizmete girmesi planlanıyor. Kullanıcılar, bu robotaksilere yalnızca Uber uygulaması üzerinden erişebilecek.

Hyundai, daha önce Aptiv ile ortaklaşa kurduğu Motional şirketi üzerinden otonom araç geliştirme çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak Motional son dönemde finansal zorluklarla karşılaştı ve büyük bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Avride ile yapılan bu yeni anlaşma, Hyundai'nin sürücüsüz araç stratejisini çeşitlendirdiğini gösteriyor. Hyundai yetkilileri, bu iş birliğinin Motional’ın yerine geçmediğini ve Avride ile olan anlaşmanın Waymo ile yapılan anlaşmaya benzer olduğunu vurguladı.

Hyundai ve Avride yetkilileri, iş birliğinin her iki taraf için de stratejik bir adım olduğu görüşünü paylaştı. Hyundai’nin sürücüsüz araç teknolojisini daha geniş ölçekte kullanıma sunmayı amaçladığı, Avride’ın ise robotaksi filosunu büyüterek yeni pazarlara açılmayı hedeflediği belirtildi. 2025 yılına kadar Avride filosunda 100 otonom Hyundai Ioniq 5’in yer almasının planlandığı aktarıldı.