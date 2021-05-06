Bilişim dünyasının bir numarası IBM, düzenlediği bir etkinlikte dünyanın ilk 2 nm üretim mimarisinden geçen çipini duyurdu. Bu çipin adeta enerji cimrisi olduğunu söyleyen IBM, bu çiplerin aynı özelliklere sahip 7 nm çipe kıyasla yüzde 75 oranında daha az enerjiye ihtiyaç duyduğunu iddia ediyor.

Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi IBM, düzenlediği bir etkinlikte oldukça önemli bir adım attığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre IBM mühendisleri, dünyanın ilk 2 nm çipini üretmeyi başardılar. Çip dünyası için devrim niteliğinde olan bu gelişme, IBM mühendislerinin yalnızca tırnak büyüklüğünde bir çipe 50 milyar adet transistör sığdırdığı anlamına geliyor.

IBM tarafından yapılan açıklamalara göre geliştirilen çip, mevcut koşullarda üretilen 7 nm çiplere kıyasla adeta enerji cimrisi. Mühendisler, 2 nm'lik çipin yüzde 75 daha az enerji kullanarak, 7nm'lik çipin gördüğü işi görebileceğini ifade ediyorlar. Bu da yeni nesil çiplerin hem çok daha yüksek performans vadettiği hem de enerji verimliliğinin çok yüksek olduğu anlamına geliyor.

2 nm işlemciler, hemen her sektörde büyük yeniliklere kapı aralayabilir

IBM, dünyanın ilk 2 nm işlemcisinin farklı sektörlerde kullanılabileceğini ifade ediyor. Bu bağlamda akıllı telefon, otonom otomobiller, dizüstü bilgisayar gibi ürünlerin tümünde bu işlemcilerin kullanılabileceğini söyleyen mühendisler, bu tür bir işlemcinin akıllı telefonda kullanılması durumunda batarya kullanım süresinin 4 güne kadar ulaşabileceğini belirtiyorlar. Öte yandan, bu işlemciler otonom otomobillerde daha hızlı tepkilere, dizüstü bilgisayarlarda ise görülmemiş hızlara yol açabilecek kapasitedeymiş. Elbette uzay teknolojileri, 5G ve hatta 6G teknolojisi bile 2 nm işlemcilerden yararlanabilir.

2 nm üretim mimarisinden geçen çipler, bugüne kadar gördüğümüz bir şey olmasa da şirketlerin önemsediği konuların başında geliyor. Öyle ki TSMC, bir süredir 2 nm çip üretimi yapabilmek için çalışıyor. AMD ve Qualcomm gibi şirketlerin yanı sıra Apple ve Intel gibi yarı iletken üreticileri de transistörler arasındaki mesafeyi minimalize etme konusunda kararlılar. IBM ise yaptığı bu duyuru ile tüm rakiplerinin önüne geçmiş oldu. Ancak bu çiplerin ne zaman kullanıma sunulacağı ve son tüketicinin ne zaman 2 nm üretim sürecinden geçen bir işlemciye sahip olacağı gibi sorular, hala yanıtsız.