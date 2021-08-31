İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz dakikalarda 81 il valiliğine PCR testi konulu yeni bir genelge gönderdi. Genelgede PCR testinin kimlere uygulanacağı detaylandırıldı.

Ülkemizde koronavirüs vakalarının sayısı 15 bin – 20 bin arasında seyretmeye devam ederken önümüzdeki hafta okullar yüz yüze eğitime açılacak. Bununla birlikte üniversitelerde de yüz yüze eğitim başlatılacak. Bu hareketlilikte vaka sayılarının artmaması içinse alınacak belli başlı önlemler daha önce açıklanmıştı.

Bu önlemler, İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz dakikalarda 81 il valiliğine gönderilen PCR testi konulu bir genelgeyle yeniden hatırlatıldı ve detaylandırıldı. Genelgede yer alan maddelerin en ön plana çıkanı, istenecek PCR testinin kaç yaş ve üzerine uygulanacağıydı. Maddeler şu şekildeydi:

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi: