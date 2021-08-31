Ülkemizde koronavirüs vakalarının sayısı 15 bin – 20 bin arasında seyretmeye devam ederken önümüzdeki hafta okullar yüz yüze eğitime açılacak. Bununla birlikte üniversitelerde de yüz yüze eğitim başlatılacak. Bu hareketlilikte vaka sayılarının artmaması içinse alınacak belli başlı önlemler daha önce açıklanmıştı.
Bu önlemler, İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz dakikalarda 81 il valiliğine gönderilen PCR testi konulu bir genelgeyle yeniden hatırlatıldı ve detaylandırıldı. Genelgede yer alan maddelerin en ön plana çıkanı, istenecek PCR testinin kaç yaş ve üzerine uygulanacağıydı. Maddeler şu şekildeydi:
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi:
- Başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.
- PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.
- Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.