Toplu Taşımadaki %50 Yolcu Sınırlaması Kaldırıldı

Koronavirüs salgınından dolayı tüm dünyayla birlikte ülkemizde de mart ayından itibaren karantina ve sosyal alanlarda kısıtlama gibi birçok önlem alınmıştı. Bu önlemlerden biri olan toplu taşıma araçlarının, kapasitesinin yalnızca %50'si kadar yolcu taşıyabileceği kuralı İçişleri Bakanlığı tarafından bugün kaldırıldı.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarının yolcu taşıma kapasitesine üst limit getirilmişti. 'Şehiriçi ve Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı' konulu genelge dâhilinde şehir içinde hizmet veren toplu taşıma araçları ve personel servisleri, araç ruhsatında yer alan yolcu taşıma kapasitesinin sadece yarısını taşıyabileceği bir kısıtlamayla karşılaşmıştı.

Bugün itibarıyla bu kısıtlama İçişleri Bakanlığı tarafından kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bu konuyla ilgili yeni bir genelde yolladı. Bahsi geçen %50 yolcu taşıma kısıtlaması kaldırılırken araçların cinsine ve yolcu yoğunluğuna göre ne kadar ayakta yolcu taşıyabileceğine il ve ilçe Hıfzıssıhha Kurulları'nın karar vereceği belirtildi.

Bakanlığın yayınladığı genelgede hangi maddeler yer alıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve ilgili kurum/kuruluşlara gönderilen geneldeki maddeler şu şekilde:

a) Genelgemiz ile tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatımızın yürürlükten kaldırılması,

b) Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ekte gönderilen rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesi,

c) Ek­1'deki Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemlerin '14.2­Yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler' başlıklı kısmının 4. fıkrasının "Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır. Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” hükmünün uygulanması kapsamında madde metnindeki “Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” istisnasına ilişkin uygulamanın ise il/ilçelerdeki toplu taşıma hatlarının niteliği (metro, metrobüs, tramvay vb.), toplu taşıma için kullanılan araçlarının niteliği (ayakta ve oturarak yolcu taşıma kapasiteleri), ayakta yolcu taşımaya uygun araçların toplam taşımadaki oranı ve benzeri hususlar göz önünde bulundurularak ayakta yolcu taşınıp taşınamayacağı, ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu taşıma araçlarında (metro, metrobüs, körüklü otobüs vb.) güvenli mesafe kurallarına uymak koşulu hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceğinin İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları'nca alınacak kararlar ve konulacak kurallar doğrultusunda belirlenmesi kararlaştırılmıştır.