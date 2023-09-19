Apple, iPhone 15 lansmanında duyurduğu yeni iCloud+ paketlerini kullanıma sundu. Kullanıcılar, artık 6 veya 12 TB'lik paketler seçebiliyorlar. Bu yeni paketlerin fiyatları ise oldukça yüksek.

iPhone 15 satışları için gün sayan teknoloji devi Apple'dan dikkat çekici bir hamle geldi. "Wonderlust" isimli etkinliğinde iCloud servisi için iki yeni abonelik paketi oluşturduğunu duyuran şirket, şimdi o paketleri kullanıcıların beğenisine sundu. Daha büyük depolama alanına ihtiyaç duyan Apple müşterileri, an itibarıyla 6 TB ve 12 TB kapasiteli paketleri satın alabiliyorlar.

Apple'ın bulut depolama servisi iCloud, yıllardır 5 GB'a kadar ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Daha fazlasına ihtiyaç duyan kullanıcılar, 50 GB, 200 GB veya 2 TB'lik abonelikleri satın alabiliyorlardı. Şimdi bunlara iki tane daha eklendi. 6 TB ve 12 TB'lik depolama seçeneği, en çok da 4K çözünürlükte video çeken iPhone 15 ve iPhone 15 Pro sahiplerini memnun edecek. Tabi bunun sağlam bir bedelinin olacağını söyleyelim.

Daha büyük depolama alanı sunan iCloud+ paket fiyatları ne kadar?

Versiyon Fiyatı (Aylık) 6 TB 899,99 TL 12 TB 1.799,99 TL

iCloud+, pek çok iPhone sahibi için vazgeçilmez bir nimet. Zira bu servis sayesinde fotoğraflardan notlara kadar aklınıza gelecek her türlü verinin yedeklemesini yapabiliyorsunuz. Ayrıca "E-Postamı Gizle" özelliği sayesinde rastgele e-posta adresleri oluşturup, bu e-posta adresini farklı farklı mecralarda kullanabiliyorsunuz. "HomeKit Güvenli Video" isimli başka bir özellik ise evlerde kullandığımız güvenlik kameraları için uçtan uca şifreleme ve bunlara iCloud üzerinden erişme imkânı sunuyor.

Diğer iCloud+ abonelik fiyatları için:

iPhone 15 inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: