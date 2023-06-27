Apple, iCloud Fiyatlarına %100 Zam Yaptı

Apple, neredeyse her kullanıcısının abonesi olduğu iCloud hizmetinin Türkiye fiyatlarına %100 zam yaptı.

Kurda yaşanan artışla birlikte bir dolar 26 TL seviyesini aşarken, halihazırda üç gün arayla iki kez zam yapan Apple’da da yeni zam beklentileri başladı. Ancak bu seferki zam ürünlere değil, Apple kullanıcılarının can damarı iCloud’a geldi.

Apple’ın bulut depolama hizmeti iCloud’un aylık abonelik fiyatları %100 zamlandı. Yeni zamla birlikte en çok başvurulan 200 GB depolama planının aylık ücreti 20 TL’den 40 TL’ye çıktı.

iCloud fiyatları:

Plan Önceki fiyat Yeni fiyatı 50 GB 6,49 TL 12,99 TL 200 GB 19,99 TL 39,99 TL 2 TB 64,99 TL 129,99 TL

Apple, iCloud'un fiyatlarını en son 2018 yılında güncellemişti. O dönem 11,99 TL olan 200 GB'lık planın fiyatı 19,99 TL'ye yükseltilmişti.