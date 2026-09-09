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İddia: Türkiye’de En Az 3 Bakanın iPhone’una Casus Yazılım Saldırısı Yapıldı, Apple Uyardı

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Apple’ın yakın zamanda yaptığı uyarılarda ülkemizde görev yapan en az üç bakanın iPhone'unun paralı casus yazılımlarla hedef alındığı ancak girişimler başarısız olduğu iddia edildi.

İddia: Türkiye’de En Az 3 Bakanın iPhone’una Casus Yazılım Saldırısı Yapıldı, Apple Uyardı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, geçtiğimiz ay 110 ülkedeki belli kullanıcılara cihazlarının casus yazılım saldırılarına maruz kalmış olabileceğine dair yeni bildirimler iletmişti. Şimdi ise bu konuyla alakalı ülkemizi de ilgilendiren bir iddia ortaya atıldı.

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Türkiye’deki üst düzey yetkililerin de hedef alındığı öne sürüldü, Apple’dan uyarı geldi. Middle East Eye tarafından ortaya atılan iddiaya göre Türkiye'de görev yapan en az üç bakanın telefonlarına paralı casus yazılımlarla sızma girişiminde bulunuldu ancak bu hamleler başarısız oldu.

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İddia: Türkiye’de En Az 3 Bakanın iPhone’una Casus Yazılım Saldırısı Yapıldı, Apple Uyardı
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Telefonlar değiştirildi, güvenlik önlemleri alındı

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Yaşanan bu gelişmenin ardından Türkiye'nin yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı hızla devreye girerek söz konusu cihazları incelemeye aldı. İncelemelerin ardından hedef alınan bakanların telefonlarının değiştirildiği ve ek güvenlik önlemlerinin uygulamaya konulduğu belirtildi. Yetkililer, bakanların halihazırda hassas bilgileri korumaya yönelik gelişmiş güvenlik donanımlarına sahip telefonlar kullandığını ve özel şifreli uygulamalardan yararlandığını ifade etti.

Türkiye'de üst düzey yetkililerin siber saldırılarla hedef alınması ilk kez karşılaşılan bir durum değil. Nitekim 2021 yılında da benzer şekilde İsrail yapımı Pegasus casus yazılımı şüphesiyle saldırı girişimleri yaşanmış, o dönemde de yetkililerin telefonları ve numaraları olası bağlantıları koparmak amacıyla yenilenmişti.

Saldırının arkasındaki aktörlerin kimliği konusunda da bilgi bulunmuyor. Bu tür yazılımların yaygın olması da saldırganları bulmayı zorlaştırıyor.

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