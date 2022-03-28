İddia: Yemeksepeti, Basınla Konuşanı İşten Çıkarabilecek

Yemeksepeti kuryelerinin daha iyi ücret talebiyle gerçekleştirdikleri eylemler devam ederken bugün çalışanlardan çarpıcı bir iddia geldi. Bazı Yemeksepeti çalışanları, şirketin disiplin yönetmeliğinde değişikliğe gittiğini, basınla iletişime geçmenin bile işten atılma nedeni sayıldığını belirtti.

Türkiye’de hayat pahalılığı giderek artmaya devam ederken, 2022 yılının başında birçok işyerinde ücretlere yapılan düşük zamlar nedeniyle eylemler başlamıştı. Özellikle kurye eylemleriyle gündemden düşmeyen Migros ve Trendyol’da durum tatlıya bağlanırken, Yemeksepeti’nde yıl başında başlayan eylemler halen sürüyor.

Yemeksepeti çalışanlarının ortaya attığı yeni iddialara göreyse şirket, eylemlerin ardından tartışmalı bir karara imza attı. Paylaşılan bilgilere göre Yemeksepeti disiplin yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Bu değişiklik, çalışanlara göre ‘neredeyse konuşmayı dahi yasakladı’. Ayrıca basınla iletişime geçmenin işten çıkarma nedeni olarak varsayıldığı ifade edildi. Bazı Yemeksepeti çalışanlarının konu hakkında Birgün’e yaptıkları açıklamalar şu şekildeydi:

“Nefes almak bile suç”

Yemeksepeti çalışanlarından Barış Yoldaş, çalışanları nefes aldırmamaya yönelik önlemler alınmaya başladığını belirterek kendileri hakkında tutanak tutulduğunu aktardı. Yoldaş’ın yanı sıra ismini paylaşmayan bir diğer Yemeksepeti çalışan ise disiplin yönetmeliğindeki değişikliği şöyle açıkladı:

“Değişiklik 1 Mart 2022 tarihiyle beraber gerçekleştirildi. İçerisinde yüzlerce madde barındıran yönetmeliğe göre bordrolu çalışanların artık nefes alması bile suç sayılmaya başlandı. Örneğin herhangi bir yayın organına bile şirket hakkında bilgi veya demeç vermek fesih sebebi sayılmaya başlandı. Disiplin yönetmeliği içerisinde uyarı, kınama ve iş akdi feshi olmak üzere üç ana başlık varken, 1 Mart’tan itibaren iş akdinin feshine giden yol çok kısaltıldı. Ayrıca yöneticilerin inisiyatifine bırakılan birçok konu başlığı mevcut.”

Hiçbir Yemeksepeti sorumlusunun iletişime geçmediği söyleniyor:

Bir diğer Yemeksepeti çalışanı Can Yaşar ise ücret iyileştirmesi konusunda şu ana kadar hiçbir sorumlunun kendileriyle iletişime geçmediğini öne sürdü. Yaşar, Yemeksepeti boykotuyla verilen siparişlerde %80’lere varan düşüş yaşandığını da ifade ederek ödeme yöntemlerinde yapılan değişikliğin de siparişlerin azalmasına yol açtığını belirtti.