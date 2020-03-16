Çin’in Wuhan kentinden yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Corona virüsü salgını tüm dünyada hayatı durma noktasına getirdi. Öyle ki bazı ülkelerde karantina uygulaması başlatıldı. O ülkelerden biri de İspanya. İspanya polisi, karantina uygulamasında drone'lardan yardım alıyor.

OHAL ilan edilen İspanya’da vatandaşlara sadece işe gitmek, yemek/ilaç almak ve hastaneye gitmek için evden çıkma izni veriliyor. İspanya İçişleri Bakanlığı'nın yerel ve bölgesel güçler de dâhil olmak üzere tüm polis gücünü kontrol etmesine karar verilmiş durumda.

Kolluk kuvvetleri, karantina alanlarında denetlemeler yapıyor. Şehirlerde devriye gezen İspanyol polisi, insanları içeride kalmaya teşvik etmek için insansız hava araçları kullanıyor.

İspanya’da drone’lu uyarı:

Ortaya çıkan bir görüntüde polisler, dışarı çıkanları evlerine geri dönmelerini sağlamak için drone’larla uyarıyor. İnsanlara yaklaşan drone’lar, sesli mesajı karantinaya uymayanlara iletiyor. Bu noktada karantina kurallarına uymanın ve diğer insanlarla aradaki mesafeyi korumanın, Corona virüsünün yayılmasını yavaşlatmanın ve eninde sonunda durdurmanın en iyi yollarından biri olduğunu da belirtelim.

Hâlihazırda İtalya’da Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2.000'i aştı. İspanya’nın stratejisi, dünyadaki en kötü salgınlardan biri tarafından vurulan İtalya'daki karantinayı anımsatıyor. Yeni ilan edilen OHAL, işlerin daha kötüye gitmesini önlemek için uygulanıyor.

‘Sağlık yetkililerini dinleyin’ tavsiyesi:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, insanların AB üyesi ülkelere yapacakları 'gerekli olmayan' seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getirecek düzenleme hazırladıklarını duyurdu.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Jasareviç, Corona virüsü salgınına karşı mücadelede her ülkenin kendi içinde bulunduğu şartlara ve salgının gelişimine göre karar alması gerektiğini belirtti. Jasareviç, "Özellikle vatandaşları, sağlık yetkililerinin rehberliğini izlemeye ve diğerlerine yardım elini uzatmaya teşvik ediyoruz" diye konuştu.