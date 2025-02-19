İki girişimci "PMF or Die" isimli programda 1 milyon dolarlık iş kurmak için 90 günlüğüne kendilerini bir daireye kapattılar.

Reality Show'ların kıyısından köşesinden birçok ilginç programa şahit olduk ve bu sefer yeni başlayan bir programda iki girişimci, 90 gün içerisinde 1 milyon dolarlık bir iş kurmaya çalışıyor.

Daha öncelerde yayınlanan "Undercover Billionaire" programından esinlenen bu yeni programın adı "PMF or Die". Orijinal programda bir milyarderi gözleri kapalı bir şekilde hiç bilmediği bir yere 2-3 gün yetecek kadar para, cep telefonu ve dandik bir kamyonet ile bırakıyorlar ve o kişinin milyoner olacağı ana kadar geçen süreci gözler önüne seriyorlardı.

Bu süreçte şartları nasıl olacak?

Bu yeni programda ise iki girişimci yalnızca 25.000 dolar ve internet bağlantısına sahip. 90 günlüğüne kendilerini bir daireye kapatmış olan bu iki girişimci, 1 milyon dolarlık iş kurma süreçlerinin tamamını 7/24 canlı yayınlıyorlar.

İki girişimciden biri olan Blake, pandemide kodlama öğrenip mobil uygulamalar yaparak zamanında iyi paralar kazanmış. Bu program ile birlikte Blake, diğer girişimci arkadaşı ile bu zorlu meydan okumayı başarıyla tamamlamaya çalışacak.

90 gün kesintisiz sürecek canlı yayını buradan izleyebilirsiniz: