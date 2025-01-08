Toyota'nın yeni teknolojileri destekleyecek şehri "Woven City"nin birinci aşaması tamamlandı. Toyota, bu şehre girmeye hak kazanacakların seçileceği bir yarışma düzenleyeceğini açıkladı.

Japon otomobil devi Toyota, CES 2020 etkinlikleri kapsamında "Woven City" projesini duyurmuştu. Bu proje, Fuji Dağı eteklerindeki 175 dönümlük arazi üzerine inşa edilen bir teknoloji şehrini kapsıyordu. Bu şehir, ilk aşamada Toyota mühendislerini ağırlayacaktı. Ancak sonradan teknoloji geliştirmek isteyen ancak buna imkân bulamayan kişilere ev sahipliği yapacak şekilde genişletildi.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Toyota CEO'su Akio Toyoda, CES 2025 kapsamında Woven City'nin kısmen de olsa hazır olduğunu açıkladı. Dünyanın dört bir yanından girişimciler için önemli fırsatlar sunulacağını aktaran Akio Toyoda, yaz mevsiminde Woven City'ye girmeye hak kazanacak girişim fikirleri için bir sunum yarışması yapılacağını söyledi.

Peki Woven City, Toyota'ya ne kazandıracak?

Akio Toyoda, böyle gelişmiş bir tesisin Toyota'ya olacak katkılarına ilişkin de konuştu. Toyota'nın buradan para kazanıp kazanmayacağını bilmediğini söyleyen Toyota CEO'su, yönettiği şirketin bazı sorumlulukları olduğunu ve bunu yerine getirmek için de Woven City'yi inşa ettiklerini söyledi. Toyoda göre Japon otomobil devi, kolektif geleceğe yatırım yapma, bildiklerini paylaşma ve yeni fikirleri destekleme konusunda sorumluluk sahibiydi.

Bu arada; Woven City'nin henüz birinci aşamasının tamamlandığını söyleyelim. Oldukça gelişmiş bir yapıya sahip olacak şehirdeki çalışmalar, gelecek yıllar boyunca devam edecek. Daha şimdiden çeşitli anlaşmaların yapıldığı şehir, gelecek yıllarda adından sıkça bahsettirecek gibi görünüyor.

Woven City için hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: