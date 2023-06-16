Sony Pictures, iki yeni Spider-Man filminin yolda olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamalara göre yeni filmler, çok da uzak olmayan bir tarihte vizyonda olacaklar. Her şey yolunda giderse, bir yıl içinde iki Spider-Man filmiyle birden tanışma imkanı yakalayacağız.

Sony Pictures'tan dünya genelindeki tüm Spider-Man hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Marvel ile iş birliğinin devam ettiği belirtildi. Bu iş birliği, Spider-Man hayranlarına iki yeni film olarak geri dönecek. Açıklamada, filmlerle ilgili tarih açıklaması da yapıldı.

Kötü olan şey şu ki Sony Pictures, oldukça ketum bir tavır sergiledi ve yeni yapımlarla ilgili neredeyse hiçbir detay vermedi. Hatta söz konusu filmlerin isimleri bile açıklanmadı. Spider-Man evreniyle ilgili olarak elimizdeki tek bilgi, bu filmlerin ne zaman yayınlanacakları. Yapılan açıklamalar, sinemaseverlerin çok uzun süre beklemeyeceklerini ortaya koyuyor.

Bir yıl içinde iki film birden yayınlanacak!

Sony Pictures'ın açıklamasına göre yeni filmlerden ilki, 8 Kasım 2024 tarihinde vizyonda olacak. İkinci film ise 27 Haziran 2025'te yayınlanacak. Eğer tarihlerde sapma yaşanmazsa, sinema tutkunları bir yıl içerisinde iki yeni Spider-Man filmi ile tanışma imkanı yakalamış olacaklar. Bu arada; ikinci filmin canlı aksiyon türünde olacağı belirtildi. Ayrıca, her iki yapım da IMAX desteğine sahip olacak.

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Sony Pictures, yeni filmlerle ilgili detay vermemiş olsa da 2025 yılında yayınlanacak filmi canlı aksiyon türünde olacağına vurgu yapılması önemli. Buradan, ilk filmin en güçlü olasılıkla Spider-Man: Beyond the Spider-Verse olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak başka olasılıklar da var. Örneğin El Muerto ile Spider-Man 4 üzerinde çalışmalar olduğu da biliniyor. Birkaç ay sonra, yeni Spider-Man filmleriyle ilgili daha net bilgiler edineceğimizi düşünüyoruz...