Geçtiğimiz hafta içinde yapılan çalışmalar sonucunda, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma denizaltının HMS Thistle olduğu açıklandı.

Tarihî olayların gerçekleştiği mekânlara dönüp bakıldığında o olaylardan kalma nesnelerin bulunması pek de alışılmadık bir şey değil. Zira özellikle de savaş alanlarında hâlâ -en kötü ihtimalle- mermiler bulabilmek mümkün. Spesifik olarak İkinci Dünya Savaşı gibi büyük yıkım getiren savaşlara baktığımızda kalıntı miktarı devasa boyutlara geliyor.

Bu girişin ardından “Savaştan kalma bir nesne bulundu.” dememiz sizi pek şaşırtmayacaktır. Fakat bulunan nesnenin, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma İngiliz bir denizaltı olduğunu söylediğimizde fikriniz bir nebze değişecektir. Şimdi asıl sormamız gereken sorular şunlar: Bu denizaltının orada ne işi var, kasıtlı mı batırıldı, mürettebata ne oldu ve bundan sonra ne olacak?

160 metre derinlikte yatıyor.

Aslında bu denizaltı, geçtiğimiz ilkbahar ayında keşfedilmiş. Fakat ancak geçtiğimiz haftanın başlarında, modeli gibi detaylar açığa çıkarılabilmiş. Norveç’in, denizler üzerinde rutin geziler yaparak deniz yatağını haritalama gibi çalışmalar yapan MAREANO kuruluşu tarafından yapılan keşif, İngiliz donanması desteğiyle araştırıldı.

MAREANO ekibi, rutin gezisi sırasında garip yapılar fark etti ve daha yakından bakabilmek adına kameralarla birlikte enkaza daldı. Her yanını inceledikten sonra da araştırmacılar, denizaltının hangi model olduğunu tespit edebilmek için denizaltı uzmanları ve İngiliz donanmasıyla tartışmalara başladı. Bunun sonucunda denizaltının İngilizlere ait olduğu kesinleşti.

Tartışmalar sonucunda Kraliyet Donanması, denizaltı modelinin “HMS Thistle” olduğuna karar verildi. Peki neden burada bu denizaltı?

HMS Thistle, söylenene göre 10 Nisan 1940 tarihinde, Almanyalı bir denizaltından gelen torpido sonucu battı. 53 kişiden oluşan mürettebattan kimse sağ çıkamadı. Bu yüzden de denizin altında yıllardır yatan bu denizaltı, savaş sırasında battığı için artık mürettebatın mezarı olarak nitelendiriliyor. Hakları ise hâlâ Kraliyet Donanması’nın elinde.

HMS Thistle’ın sonu bu şekildeydi. Bu denizaltı haricinde 6 adet enkaz daha incelenmiş. Keşif ekibi, denizaltı haricinde bir uçak motoru içeren kargoya bile rastlamış.