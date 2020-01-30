Araç Alım Satımlarında 'TaşıtTakas' Sistemi Resmen Başlıyor

Araç alım satımlarına ilişkin yeni uygulama, yarın itibarıyla başlıyor. Hayata geçirilen yeni uygulama kapsamında araç satışlarındaki anlaşılan ücretler, noterdeki işlem tamamlanana kadar Takasbank'ın havuz hesabında bekletilecek.

Türkiye'de yarın itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Araç satışlarına getirilen yeni bir düzenlemeyle birlikte bundan sonra vatandaşların güvenliği, tam anlamıyla sağlanmış olacak. Çünkü yeni uygulamayla birlikte ikinci el araç alım satımlarındaki ödeme problemleri ortadan kalkacak ve böylelikle vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte alıcıların yaptığı ödemeler, noterdeki araç devir işlemi tamamlanana kadar Takasbank tarafından oluşturulan bir havuz hesabında bekletilecek. Noterdeki işlemin tamamlanmasıyla birlikte de bu tutar, satıcının hesabına doğrudan geçmiş olacak. Böylelikle özellikle parasal konularda yaşanan sıkıntılar ortadan kalkmış olacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol, yeni sistemin 3 Şubat itibarıyla devreye gireceğini duyurdu. Araçların alım satım işlemleri için oluşturdukları sisteme "TaşıtTakas Sistemi" adını verdiklerini ifade eden Elibol, bu sistem sayesinde araç satışına ilişkin tutarın karşı tarafa ödenmeme riskinin ortadan kalkacağını söyledi.

TaşıtTakas Sistemi nasıl çalışacak?

Elibol, TaşıtTakas Sistemi'nin nasıl çalışacağı konusuna da değindi ve bu sisteme hem internet siteleri hem de mobil uygulamalar aracılığıyla erişebileceğini söyledi. Günlük 30 bine varan araç satış işleminin gerçekleştirildiğini açıklayan Elibol, işlem maliyetlerini de minimum seviyede tuttuklarını açıkladı. Vatandaşlar, TaşıtTakas Sistemi'nden faydalanabilmek için 15 TL gibi bir ödeme yapmak durumunda olacaklar.

TaşıtTakas Sistemi'nden faydalanabilmek için burada bulunan bağlantıya erişmeniz ve üyelik işlemlerinizi tamamlamanız gerekiyor. Ancak şu an için üyelik sisteminin aktif olmadığını belirtelim. Zaten internet sitesine eriştiğiniz durumda da bir uyarıyla karşılaşıyorsunuz ve bu uyarıda, sistemin 3 Şubat tarihinde devreye gireceğini görebiliyorsunuz.

TaşıtTakas Sistemi için geliştirilen mobil uygulamaları aşağıdan indirebilirsiniz

TaşıtTakas Sistemi için oluşturulan internet sitesinde, mobil uygulamanın hem Google Play Store hem de App Store aracılığıyla indirilebileceği ifade ediliyor. Ancak internet sitesinde bulunan Google Play Store bağlantısı şu an için çalışmadığı gibi Google Play Store üzerinden yapılan arama işlemleri de sonuçsuz kalıyor.

Neden böyle bir uygulamaya geçildi?

Vatandaşlar, ikinci el araba satın aldıkları zaman ödemeleri daha çok havale ya da EFT aracılığıyla gerçekleştiriyorlar. Ancak bazı dolandırıcılar, noterdeki işlem sürerken para gönderme işlemini tamamladığını ifade edip ardından da verdiği havale ya da EFT talimatını iptal ediyordu. Elbette bu süreç içerisinde aracın noterdeki devri gerçekleştirilmiş oluyor ancak para aktarımı gerçekleşmiyordu. TaşıtTakas Sistemi'yle bu ve bu gibi durumlar ortadan kalkmış olacak.