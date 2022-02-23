Esperix Kurumsal Oto Ekspertiz Kurucusu Emre Öztürk, ikinci otomobil satın almayı düşünenlerin dikkat etmesi gereken bir noktaya dikkat çeken açıklamada bulundu. Öztürk, bayilerine gelen her 4 araçtan birinin ağır hasarlı çıktığını ifade etti.

Uzun zamandır yaşanan sıfır araçlardaki tedarik sorunu, ikinci el otomobillerin sıfırlarından dahi daha pahalı olduğu bir piyasanın oluşmasına neden olmuştu. Arz-talep dengesizliğinden kaynaklanan fiyat artışları alıcıyı halihazırda darlamıyormuş gibi bugün, ikinci el piyasasındaki başka bir soruna işaret eden yeni veriler paylaşıldı.

Esperix Kurumsal Oto Ekspertiz Kurucusu ve Genel Müdürü Emre Öztürk, ikinci elde yükselen fiyatların piyasaya yüklü araç girişini beraberinde getirdiğini belirtti. Öztürk, bu girişin bir olumsuz sonucunuysa şöyle paylaştı: “Bayilerimize gelen 4 araçtan biri ağır hasarlı olarak kayıtlara geçiyor.” Öztürk’ün açıklamaları şu şekildeydi:

Büyük kaza geçiren 1 yıllık yeni model araçlar da kazasızmış gibi gösteriliyor:

“Hurda araç statüsündeki araçlar bile bir dönem neredeyse yok sattı. Büyük bir kaza sonucu ağır hasarlı statüsüne geçen 1 yıllık yeni model araçlar da kazasızmış gibi gösterilerek satışa sunuluyor. Bu araçlar farklı parçalar kullanılarak yenileniyor, tekrar muayeneden geçirilerek kazasızmış gibi pazarlanıyor. İçerisinde olduğumuz dönemde bayilerimize gelen 4 araçtan biri ağır hasarlı olarak kayıtlı çıkıyor. Hurda ve ağır hasarlı araçların ağırlığındaki artış, sertifikalı ekspertiz ihtiyacını artırıyor.”

Öztürk, ikinci el otomobil satın alacakların da işine yarayacak önemli uyarılarda da bulundu. Öztürk, sonradan eklenen parçaların ve patlayan hava yastıklarının araçların ağır hasarlı olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade etti. Satış sırasında bu gibi durumların araç kullanıcılarını maddi ve manevi olarak tehlikeye attığını belirterek açıklamalarını sonlandırdı.