BDDK, Yeni Taşıt Kredisi Limitleri Güncellemesini Açıkladı

Türkiye’deki otomobil sektöründe uzun süredir beklenen limit değişikliği güncellemesi, Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yapılan görüşmeler sonucunda sonunda açıklandı. BDDK’nın açıkladığı taşıt kredisi limit güncellemesinin detaylarını aktardık.

Türkiye’deki otomotiv sektöründe uzun süredir beklenen güncelleme sonunda BDDK tarafından açıklandı. Otomobil fiyatlarının ekstrem seviyelerde yüksek olması sebebiyle taşıt kredileri destekleri yeterli olmuyordu. Yakın zamanda otomotiv sektörünün önde gelen isimleri ile Maliye Bakanı Nebati bu konu için masaya oturdu.

Görüşmenin sonucunda taşıt kredilerinde beklenen limit değişikliği güncellemesi konusunda karar yayınlandı. BDDK tarafından alınan ve yeni yayınlanan karara göre taşıt kredilerine gelen güncellemelerin detaylarını aşağıda sizlerle paylaştık.

Taşıt kredilerinde yapılan limit güncellemeleri şöyle:

400 bin TL’ye kadar fiyat etiketine sahip olan otomobillerde %70 kredi kullanımı ve 48 ay vade ,

kadar fiyat etiketine sahip olan otomobillerde kullanımı ve , 800 bin TL’ye kadar fiyat etiketine sahip olan otomobillerde %50 kredi kullanımı ve 36 ay vade ,

kadar fiyat etiketine sahip olan otomobillerde kullanımı ve , 1,2 milyon TL’ye kadar fiyat etiketine sahip olan otomobillerde ise %30 kredi kullanımı ve 24 ay vade,

kadar fiyat etiketine sahip olan otomobillerde ise kullanımı ve 2 milyon TL’ye kadar fiyat etiketine sahip olan otomobillerde ise %10 kredi kullanımı ve 12 ay vade desteği bankalarca sağlanacak.

Bu hesaplamalara göre örnek olarak 200 bin TL değerinde bir otomobil için 140 bin TL taşıt kredisi çekebileceksiniz ve 48 aya kadar vadelendirebileceksiniz. 800 bin TL’lik bir otomobil için 400 bin TL kredi, 1,2 milyon TL’lik bir otomobil için 360 bin TL kredi ve 2 milyon TL’lik bir otomobil için 200 bin TL kredi çekebileceksiniz.

Bu düzenleme ile birlikte son dönemde büyük bir düşüş yaşayan otomobil sektörünün yeniden hareketlenmesi bekleniyor. Ancak araç fiyatlarının yüksekliği de göz önüne alındığında, düzenlemenin beklenen etkiyi yaratıp yaratmayacağı merak konusu. Yeni taşıt kredileri düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.