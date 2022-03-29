İkinci El Otomobil Satışlarında KDV Yüzde 18'e Çıktı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çok konuşulacak bir Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Bu kararla ikinci el otomobil satışlarında KDV, yüzde 18'e yükselmiş oldu. Kararın ikinci el piyasasını olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalardan bahsetmiştik. Bu açıklamalara göre bazı temel ihtiyaç ürünlerinde KDV düşürülmüş, yemek hizmetlerinin tümü içinse yüzde 8 KDV'ye karar verilmişti. Bir de araç alım satımlarıyla ilgili bir husus vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre ikinci el araç alımlarında uygulanan yüzde 1'lik KDV, yüzde 18'e çıkarılacaktı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ise bu açıklamaları resmileştirdi. 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV düzenlemesi hayatımıza girdi. Buna göre 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla ikinci el araç satışlarından edilen karın yüzde 18'i KDV olarak ödenecek. Yani oto galerilerin maliyetleri artacak. Peki bu ne demek? İkinci el otomobil fiyatlarının artacağını daha şimdiden söylemek mümkün.

KDV artışı fiyatları neden değiştirecek?

Otomobil alım satımıyla uğraşan galeriler, bugüne dek ikinci el otomobil satışlarından elde ettiklerin karın yüzde 1'ini vergi olarak ödüyorlardı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile karın yüzde 18'i vergi olarak ödenecek. Yani galericinin cebine daha az para kalacak. Hal böyle olunca da kar marjını sabit tutmak isteyen galerici, satacağı ikinci el otomobilin fiyatını artıracak. Bunun doğal bir sonucu olarak da ikinci el araç satın almak isteyen tüketicinin cebinden daha fazla para çıkacak.

Sektör kaynaklarına göre ikinci el otomobil alım satımlarında KDV'nin artırılması, yalnızca fiyatları yükseltmeyecek. Kayıtdışı alım satım işlemlerinin de artacağına inanılıyor. Kayıtdışılığın araç devirlerinde zor olduğunu düşünebilirsiniz ancak bu noktada alternatif yöntemler kullanmak oldukça kolay...