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İkinci Elde Sorun Çıkarabilecek Motorlar: Sanayi Yolunu Ezberletirler!

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İkinci el araç alırken kilometre, değişen ve boya gibi kriterlerin yanında motora da özellikle dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bazı motorlar, bakımları aksatıldığında veya kronik problemleri aracın değerinden bile yüksek masraflar çıkarabiliyor.

İkinci Elde Sorun Çıkarabilecek Motorlar: Sanayi Yolunu Ezberletirler!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Üstelik motorun yaşı ve kilometresi de tek başına yeterli bir veri sağlamıyor. Aynı motorun bir versiyonu uzun yıllar sorunsuz kullanılabilirken, başka bir üretim dönemindeki versiyonu ciddi problemler çıkarabiliyor.

Peki ikinci elde özellikle hangi motorlara dikkat etmek gerekiyor? İşte ikinci elde sorun çıkarabilecek motorlar...

İçerikten Görseller

İkinci Elde Sorun Çıkarabilecek Motorlar: Sanayi Yolunu Ezberletirler!
BMW N47 2.0 Dizel
1.2 PureTech
Ford 1.0 EcoBoost
VW 1.4 TSI Twincharger +1

BMW N47 2.0 Dizel

BMW N47 2.0 Dizel

BMW'nin 2.0 litrelik N47 dizel motoru 1 Serisi, 3 Serisi, 5 Serisi, X1 ve X3 gibi birçok modelde kullanıldı. Motorda en sık karşılaşılan problem ise triger zinciri. Özellikle erken üretimlerde zincirin ve ilgili parçaların aşınması ciddi problemlere yol açabiliyor. Üstelik bu motorda triger zinciri motorun şanzıman tarafında yer aldığından değişim işlemi motorun araçtan komple indirilmesini gerektiriyor. Bu ise ciddi bir işçilik maliyeti gerektiriyor.

Bu motora sahip ikinci el bir BMW bakıyorsanız soğuk çalıştırma sırasında gelen metalik zincir sesine ve zincirin daha önce değiştirilip değiştirilmediğine mutlaka dikkat edin.

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1.2 PureTech

1.2 PureTech

Peugeot, Citroën, DS ve bazı Opel modellerinde yaygın kullanılan 1.2 PureTech motor, yağ içinde çalışan triger kayışı tasarımından ikinci el piyasasında dikkat edilmesi gerekenlerden biri. Kayışın zamanından önce bozulup parçalanması, kopan malzemenin yağlama sistemine karışmasına ve yağ basıncıyla ilgili ciddi sorunlara neden olabiliyor.

İkinci elde bu motoru tercih edecekseniz kayışın durumunu, değişim tarihini, kullanılan yağın üretici şartlarına uygun olup olmadığını ve bakım kayıtlarını mutlaka kontrol ettirmelisiniz.

Ford 1.0 EcoBoost

Ford 1.0 EcoBoost

Ford'un küçük hacimli 1.0 EcoBoost motoru Fiesta, Focus ve EcoSport gibi modellerde karşımıza çıkıyor. Ancak özellikle 2018 öncesi ilk jenerasyon uygulamalarda, tıpkı PureTech gibi yağ içinde çalışan triger ve yağ pompası kayışı sistemi dikkat gerektiriyor. Yağ pompası kayışının zamanla liflenip süzgeci tıkaması, ani yağ basıncı kaybına ve motorun yatak sarmasına yol açabiliyor.

Dolayısıyla araç satın alırken sadece "1.0 EcoBoost" yazmasına bakmak yeterli değil. Aracın model yılı, motorun tam versiyonu ve daha önce yapılan kayış değişimleri araştırılmalı; yağ basıncıyla ilgili geçmiş bir problem olup olmadığı da kontrol edilmeli.

VW 1.4 TSI Twincharger

VW 1.4 TSI Twincharger

Volkswagen Grubu'nun 1.4 TSI Twincharger motoru, hem turbo hem de mekanik kompresör kullanması sayesinde küçük hacimden yüksek performans sunuyordu. Fakat bu karmaşık yapı, özellikle eski versiyonlarda triger zinciri, zincir gergisi, piston ve yağ tüketimi gibi sorunların görülmesine neden olabiliyordu. Özellikle CAVD gibi 160 hp'lik erken motor kodlarında piston segman kanalı kırılması, aşırı yağ tüketimi ve erken uzayan triger zinciri gibi arızalarla gündeme geliyor.

İkinci elde bu motoru taşıyan bir otomobil bakıyorsanız motor kodunu mutlaka öğrenmelisiniz. Soğuk çalışmada zincir sesi, yağ tüketiminin yüksek olması, düzensiz çalışma veya kompresyon problemi gibi belirtiler varsa aracı daha detaylı inceletmek gerekiyor.

1.6 THP (EP6)

1.6 THP (EP6)

PSA ve BMW ortaklığıyla geliştirilen 1.6 THP, özellikle Peugeot, Citroën ve MINI modellerinde kullanılan turbo benzinli motorlardan biri. Performansıyla beğenilse de erken nesillerinde triger zinciri ve gergisi, karbon birikimi, yağ tüketimi ve yüksek basınç yakıt sistemi gibi çeşitli sorunlar baş gösterebiliyor. Teknik kaynaklarda özellikle ilk dönem motorlarında zincir uzaması ve gergi problemi üzerinde duruluyor.

Bu yüzden 1.6 THP'li bir otomobile bakıyorsanız motorun üretim yılı ve kodu kadar bakım geçmişi de büyük önem taşıyor. Soğuk çalıştırmada zincir sesi, motorun yağ eksiltmesi ve düzensiz çalışma gibi belirtiler kontrol edilmeli, mümkünse daha önce yapılan zincir ve motor onarımlarının faturaları da incelenmeli.

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