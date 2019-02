Horizon Zero Dawn İkinci Yılını Kutluyor

Horizon Zero Dawn, 28 Şubat 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştü. PlayStation Exclusive oyun; efektleri, atmosferi, karakterleri ve hikayesiyle büyük bir beğeni toplamıştı. Bugün ikinci yılını kutlayan oyun, çıktığı günden itibaren 10 milyon kopya sattı.

2010 yılında geliştirilmeye başlanan Horizon Zero Dawn’ın çıkış tarihini göz önünde bulundurursak, geliştirme sürecinin oldukça uzun sürdüğünü söyleyebiliriz. Oyunun yapımcısı Guerilla Games, Horizon Zero Dawn’ın prototipi masaya yatırıldığında Killzone 3 üzerine yoğunlaşmıştı, bu nedenle Horizon Zero Dawn projesi ertelenmek zorunda kaldı.

İlk prototiplerde ana karakter Aloy için bir modelleme yoktu çünkü Aloy için doğru yüz modelini bulmak, geliştirici ekip için oldukça zor bir görev olmuştu. Ta ki oyunun diyalog yönetmeni Jochen Willemsen, kötü bir hastalıktan hastaneye kaldırılana kadar. Hastane yatağında televizyon seyrederken hayran kaldığı Hollandalı aktris Hannah Hoekstra’nın bu iş için ideal olduğunu düşündü ve stüdyoyu arayıp hemen iletişime geçmelerini söyledi.

Onca zorluğa rağmen uzun yıllar geliştirme sürecinde kalması, Horizon Zero Dawn için bir avantaj sağlamış oldu. Oyunun göz alıcı grafikleri, nefes kesen atmosferi ve ilginç hikayesiyle oyuncuları kendine çeken oyun, çıktığı günden itibaren Dünya çapında 10 milyon kopya satmayı başardı.