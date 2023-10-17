İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün sosyal medyada önemli bir açıklama yaptı. Altun, dezenformasyona değindiği açıklama, sadece habercilerin değil, bireysel kullanıcıların da paylaşım yaparken dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Fahrettin Altun, internet kullanıcılarının haberci olmasalar bile yaptıkları paylaşımlardan sorumlu olduğunu hatırlattı.
Fahrettin Altun, X üzerinden yaptığı açıklamada bir de çağrıda bulundu. Bu çağrı, medya kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine yönelikti. Altun, ilgilileri yalan haberin arz ve talebiyle mücadele eden girişimler oluşturmaya davet etti. Bu çağrının nedenini de açıklayan Fahrettin Altun, dezenformasyonla mücadeleye herkesin dahil olması gerektiğini söyledi.
Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklama:
Ancak, geleneksel mecralar ve sosyal medya platformlarında dolaşan bilgilerin doğruluğunu ve güvenirliğini sağlamak sadece habercilerin işi değildir. Kamuoyunun da içerik paylaşırken haberlerin doğruluğuna dikkat ve özen göstermesi gerekmektedir.
Dolaşımda olan bilginin doğruluğu hepimiz için önemlidir. Dezenformasyon asla masum değildir ve farkında olmadan buna katılanlar da sorumlulukları olduğunu anlamalıdır.
İletişim Başkanlığı olarak farklı projelerle Türk halkının medya okuryazarlığını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Halkın gerçeği hak ettiği ve dezenformasyon kampanyalarının yayılmasını engelleyebilecek aktörler olduğu inancıyla hareket ediyoruz.
Daha geçtiğimiz gün kripto para piyasalarını sarsan bir yalan haber" olayı yaşandı:
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" bir suçtur ve hapis cezasına çarptırılabilirsiniz!