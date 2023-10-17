Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tüm internet kullanıcılarını ilgilendiren bir açıklama geldi. Altun, dezenformasyona karşı uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yasa da hatırlatıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün sosyal medyada önemli bir açıklama yaptı. Altun, dezenformasyona değindiği açıklama, sadece habercilerin değil, bireysel kullanıcıların da paylaşım yaparken dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Fahrettin Altun, internet kullanıcılarının haberci olmasalar bile yaptıkları paylaşımlardan sorumlu olduğunu hatırlattı.

Fahrettin Altun, X üzerinden yaptığı açıklamada bir de çağrıda bulundu. Bu çağrı, medya kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine yönelikti. Altun, ilgilileri yalan haberin arz ve talebiyle mücadele eden girişimler oluşturmaya davet etti. Bu çağrının nedenini de açıklayan Fahrettin Altun, dezenformasyonla mücadeleye herkesin dahil olması gerektiğini söyledi.

Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklama:

Gerginlik ve çatışma dönemlerinde gazetecilerin ve medya kuruluşlarının işi oldukça zordur. Doğru bilgi aktarmanın yanında farklı gruplar tarafından yürütülen dezenformasyon kampanyalarıyla da mücadele etmeleri gerekir.



Ancak, geleneksel mecralar ve sosyal medya platformlarında dolaşan bilgilerin doğruluğunu ve güvenirliğini sağlamak sadece habercilerin işi değildir. Kamuoyunun da içerik paylaşırken haberlerin doğruluğuna dikkat ve özen göstermesi gerekmektedir.

Yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon kampanyalarının ana hedefi kamuoyunu şu ya da bu şekilde yönlendirmek olduğundan, haber tüketicileri sorumlu hareket etmelidir. Sosyal medya çağı, geniş bir kitleyi hem doğru hem de yalan haberlerin yayılmasının aracı haline getirmektedir.



Dolaşımda olan bilginin doğruluğu hepimiz için önemlidir. Dezenformasyon asla masum değildir ve farkında olmadan buna katılanlar da sorumlulukları olduğunu anlamalıdır.

Kaynakları ve içeriği kontrol etmeden dolaşıma bilgi sokmak, vatandaşlarımıza karşı yapılan ciddi bir kötülüktür. Eğer gerçekten kurgu yerine hakikat üzerine inşa edilmiş bir toplum olmak istiyorsak, kamuoyu hakikat konusunda ısrarcı olmalı ve yanlış bilgiyle mücadele etmelidir.



İletişim Başkanlığı olarak farklı projelerle Türk halkının medya okuryazarlığını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Halkın gerçeği hak ettiği ve dezenformasyon kampanyalarının yayılmasını engelleyebilecek aktörler olduğu inancıyla hareket ediyoruz.

Daha geçtiğimiz gün kripto para piyasalarını sarsan bir yalan haber" olayı yaşandı:

Tüm medya kuruluşlarını ve ilgili sivil toplum örgütlerini, yalan haberin hem arz hem de talep tarafıyla mücadele eden girişimler oluşturmaya çağırıyoruz. Dezenformasyonla mücadele hepimizin dahil olduğu geniş tabanlı bir çaba haline gelmelidir.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" bir suçtur ve hapis cezasına çarptırılabilirsiniz!