Sony, PlayStation 1'in 30. yıldönümüne özel web sayfası yayımladı. Söz konusu web sayfasında orijinal PlayStation'ın hikayesi ve özellikleri yer alıyor.

Japon teknoloji devi, oyun alanında son derece hareketli bir yıl geçiriyor. Şirket, bir yandan yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro'yu oyunseverlerle buluştururken bir yandan da PlayStation serisinin 30. yılını kutluyor. Hatta bu kapsamda PlayStation 5'in 30. Yıl Özel Sürümü de piyasaya sürüldü ve ülkemizde de 33 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

Sony, orijinal PlayStation'ın 30. yıldönümüne özel olarak resmi web sitesinde özel bir sayfa yayımladı. Söz konusu sayfada Japonya'da Aralık 1994, Amerika ve Avrupa'da ise Eylül 1995'te piyasaya sürülen ilk PlayStation modelinin hikayesi ve özellikleri anlatılıyor. Özellikler, bugünden baktığımızda son derece zayıf gibi görünse de bu konsolun duyurulduğu dönem devrim yarattığını ve toplamda 102 milyondan fazla sattığını hatırlatalım.

İlk PlayStation'ın hikayesi ve özellikleri tek sayfada

"PlayStation konsolunun çıkışıyla oyuncular, oyunların yeni boyutlarıyla tanıştı." diyen Sony, PlayStation serisi ile birlikte oyun dünyasının üç boyutlu grafiklere varsayılan olarak geçiş yaptığını belirterek, "Geleneksel iki boyutlu deneyimlerin yerini, evde oynanan video oyunlarındaki imkân sınırlarını zorlayan gerçek zamanlı işlemeye dayalı daha karmaşık üç boyutlu dünyalar aldı." ifadelerini kullanıyor.

İlk PlayStation hakkında Sony tarafından paylaşılan bilgiler şu şekilde:

32 bit R300 CPU.

Maksimum renk derinliğinde 16.700.000 gerçek renk

Saniyede 360.000 poligon işlem kapasitesi

CD-ROM formatını kullanan oyunlar

1994 yılında piyasaya sürülen ilk PlayStation modeli, 2000 yılında güncellenmiş ve bugünkü "Slim" modellere benzer şekilde daha ince, hafif ve küçük gövdeye sahip PlayStation one olarak karşımıza çıkmıştı. Ayrıca Sony, nostalji sevenler için 2018 yılında PlayStation Classic modelini piyasaya sürmüştü. Orijinal PlayStation'ın tüm hikayesi ve detayları için buraya tıklayarak ilgili web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.