İlk Yıldızların Sanılandan Daha Eski Olduğuna Dair Kanıt(!)

Hubble Uzay Teleskobu ile erken evrene dair yapılan araştırmalar, ilk yıldızların oluşumu hakkında önemli sonuçlar ortaya koydu. Sonuçlar, ilk yıldızların sandığımızdan daha erken oluşmuş olabileceğini gösteriyor.

NASA ve ESA'nın üzerinde çalışmalar yürüttüğü Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan yeni sonuçlar, Evren'deki ilk yıldızların ve galaksilerin oluşumunun düşünüldüğünden daha erken gerçekleştiğini gösteriyor. Avrupalı bir araştırma ekibi, erken evreni inceledikleri çalışmada Büyük Patlama'dan sonraki 500 milyon ila 1 milyar yıllık süreçte Population III olarak bilinen ilk nesil yıldızlara dair bir kanıt bulamadı. Bu da ilk yıldızların bundan çok daha önce oluştuğunu ortaya koyuyor.

İlk galaksilerin keşfi, modern astronomide bile önemli bir zorluk olmaya devam ediyor. Evrendeki ilk yıldızların ve galaksilerin ne zaman veya nasıl oluştuğunu bilmiyoruz. Bu sorular, derin görüntüleme gözlemleri sağlayan Hubble Uzay Teleskobu ile ele alınıyor. Hubble, gökbilimcilerin evrenin Büyük Patlama'dan sonraki 500 milyon yılı gözlemleyebilmelerini sağlıyor.

Hubble Uzay Teleskobu, erken evrenin sırlarını açığa çıkarıyor

Avrupa Uzay Ajansı'ndan Rachana Bhatawdekar liderliğindeki bir ekip, evrendeki birinci nesil yıldızları incelemeye başladı. Population III yıldızları olarak bilinen bu yıldızların, Büyük Patlama'dan ortaya çıkan maddelerden meydana geldiği ve hidrojen, helyum ve lityumdan oluştuğu düşünülüyordu.

Bhatawdekar ve ekibi, Hubble Uzay Teleskobu ile MACSJ0416 kümesini ve paralel alanını, Spitzer Uzay Teleskobu ve yer tabanlı Very Large Telescope'dan destekleyici verilerle inceleyerek Büyük Patlama'dan sonraki yaklaşık 500 milyon ila 1 milyar yıl arasındaki erken evreni araştırdı. Ancak araştırmacılar, bu kozmik zaman aralığında birinci nesil Population III yıldızlarına dair hiçbir kanıt bulamadıklarını belirtiyor.

Evrendeki ilk yıldızlar sandığımızdan daha erken oluştu

Bhatawdekar, "Bu sonuçlar, galaksilerin düşündüğümüzden çok daha erken oluşması gerektiğini gösterdiği için derin astrofiziksel sonuçları var. Bu aynı zamanda erken evrendeki düşük kütleli/zayıf galaksilerin yeniden iyonlaşmadan sorumlu olduğu fikrini güçlü bir şekilde destekliyor." dedi.

Sonuçlar aynı zamanda ilk yıldız ve galaksi oluşumunun Hubble Uzay Teleskobu ile incelenebileceğinden çok daha erken gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Bu, Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi James Webb Uzay Teleskobu'na evrenin en eski galaksilerini incelemek için heyecan verici bir araştırma alanı bırakıyor.