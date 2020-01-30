IMF'ye Göre Corona Virüsün Ekonomik Etkisi Henüz Belli Değil

Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkıp yayılan Corona virüsün ekonomik etkilerine dair araştırmalar başlamış değil. IMF'den gelen açıklamada, salgının Çin ekonomisine verdiği zararı ortaya çıkarmak için henüz erken olduğu belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkıp yayılan Corona virüsünün etkilediği insanların sayısı binlerle ifade edilirken salgın nedeniyle oluşan ekonomik zararın boyutları netleşmiş değil. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan açıklamada Corona virüsü salgınının dikkatle takip edildiği belirtilirken, hastalığın ekonomik etkisinin niceliğini tespit etmek için henüz erken olduğu vurgulandı.

IMF sözcüsü Gerry Rice tarafından basına yapılan açıklamada, hastalığın, salgının merkezinde duran Hubei eyaletindeki tüketici ve işletme talepleri üzerindeki etkisinin daha şiddetli olacağı belirtiliyor. Rice, darbenin boyutunun da virüsün etkisinin ne kadar kısa sürede kontrol altına alınacağına bağlı olduğunu kaydediyor.

Wuhan'ın büyüme tahminleri artık geçersiz

Corona virüsü nedeniyle kentlerin karantina altına alınmasından kaynaklı turizm ve ticaret duraklamalarının ekonomik etkilerini konuşmak için henüz erken olduğunu vurgulayan IMF sözcüsü, Çin'in hane halkı ve işletmelerin krediye erişimini güvence altına almak konusunda yeterli mali olanaklara sahip olduğunun da altını çiziyor.

Wuhan'da ortaya çıkan salgının ekonomik boyutlarına ilişkin kimi tahminler var. Örneğin Wuhan için 2020 yılında beklenen büyüme oranı yüzde 7,8'di. Bu oranın, büyümesi yavaşlayan Çin ekonomisine önemli bir katkı yapacağı varsayılıyordu ancak dükkânların kapanması ve ulaşımın durmasıyla Wuhan'ın tahmin edilen büyümesinin çok altında bir oran yakalayacağı düşünülüyor.

Uluslararası birçok havayolu şirketi, Wuhan'dan gelen ve Wuhan'a giden uçuşlarını iptal etmiş durumda. Bu şirketler arasında Tayvan'ın China Airlines'ı ve Singapur'un Scoot'u da yer alıyor. Cathay Pacific de Wuhan uçuşlarını mart ayı sonuna kadar durdurduğunu duyurdu. Havacılık veri analiz şirketi Cirium tarafından açıklanan rakamlara göre, Wuhan normal şartlarda her hafta 20 ülkeden toplam 55 uluslararası uçuşa ev sahipliği yapıyordu.

Yine virüs nedeniyle Çin'de yapılması planlanan çok sayıda film galası iptal edildi, çok sayıda restoran geçici olarak kapatıldı, Japonya'nın popüler giyim zinciri Uniqlo'nun 17 mağazası faaliyetini durdurdu, 2 Disneyland kapandı. Çin, önlem olarak kapattığı borsayı en erken önümüzdeki hafta açacak.

Çin Halk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, Corona virüsüyle mücadele için 8,74 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. 2002-2003 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran SARS'ın dünya ekonomisine verdiği zarar 40 milyar dolar civarında.