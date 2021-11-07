İki teknoloji devinin CEO’larının ayrı olarak yaptığı açıklamalar, çip krizi hakkında oldukça tatsız haberler verdi. Lenovo ve Arm’dan gelen açıklamalara göre kıtlığın bitişi 2022’nin ortasını, hatta sonunu bulabilir. Bu da demek oluyor ki yıl sonunda ardı ardına gelen tatil ve bayram indirimleri bu sene o kadar da sevindirmeyecek.

Çip kıtlığı, farklı nedenlerle ortaya çıkabilen ve yıllar boyunca birkaç kez karşılaşmış olduğumuz bir durum. Bildiğiniz üzere 2020 yılından beri bir çip krizi sürmekte. Bunun çıkış nedeni, politik birkaç nedenin yanı sıra 2020’nin mart ayında başlayan COVID-19 pandemisiydi. Görünüşe bakılırsa kıtlık, bir süre daha başımızda olarak onlarca sektörü kötü etkilemeye devam edecek.

Bazı teknoloji şirketlerinden gelen açıklamalara göre çip krizi, önümüzdeki senenin en azından yarısına kadar aksaklıklar yaratmaya devam edecek. Tedarik sıkıntısı aynı zamanda yaklaşmakta olan ‘Kara Cuma’ ve benzer indirimlerin de tadını kaçıracak.

İndirim sezonu berbat olacak

Lenovo CEO’su Yang Yuanqung, yakın zamanda yaptığı açıklamalarda çip krizinin yakın gelecekte kaybolmayacağı fikrini yineledi. Tedariğin en azından 2022 ortasına kadar sağlıklı seviyelere gelmesini beklemediğini ifade eden Yuanqung, bunun sektörel aksaklıklara ve büyük sipariş birikintilerine neden olacağını belirtti.

Çip şirketi Arm’ın ayrı bir açıklamada bulunan CEO’su Simon Segars, yaşanan kıtlığın tüketicilerin heyecanla beklediği alışveriş dönemlerini de mahvedeceğini ifade etti. Arz ve talebin en uyumsuz olduğu dönemi yaşamakta olduğumuzu belirten Segars, sorunun 2022’nin sonuna kadar devam edebileceğini söyledi. Buna göre hem bu seneki hem de sonraki Kara Cuma, Noel, Yılbaşı ve Siber Pazartesi; indirimler ve fırsatlar bakımından tüketicilere her zamanki tadı vermeyecek.

Dünya genelinde en büyük alışveriş ve indirim döneminin çip krizinin gölgesinde verimsiz geçmesi, hem tüketici hem de satıcılar için can sıkıcı olacak gibi görünse de, çip krizinden oldukça kötü etkilenmiş otomotiv gibi sektörleri düşününce, bu etkinin çok da büyük olmayacağını söylemek mümkün.