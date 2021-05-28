Bir grup İngiliz polisi, aldıkları ihbar üzerine dışarıdan bakınca uyuşturucu çiftliğine benzeyen bir arsaya baskın yaptı. Ancak buldukları şey tamamen yasal görünen bir Bitcoin çiftliğiydi.

Batı İngiltere’de polisler 18 Mayıs’ta, dışarıdan bakınca her açıdan uyuşturucu çiftliğine benzeyen bir arsaya baskın yaptı. İlk bakışta sadece kuru otlarla çevrilmiş ve ortasında büyük bir depo bulunan bu arsada uyuşturucu üretilip paketlendiğini düşünülüyordu ancak durum hiç de öyle değildi.

Dün yapılan açıklamaya göre çevre binalardan bolca şikâyet alan arsaya girildiğinde etrafta hiç uyuşturucu yoktu. Sadece bolca havalandırma borusu ve bir sürü kablo bulunuyordu. İşlemlerin içeride gerçekleştiğini düşünen polis ekipleri deponun kapısından girdiği anda şaşkınlığa uğradılar. Bu depo aslında uyuşturucu için değil Bitcoin için hazırlanmıştı. İçeride uyuşturucu bulma ümidi ile gelen polisler, yaklaşık 100 adet Bitcoin makinesi ile karşılaştı.

Tarlada aslında Bitcoin kazılıyordu:

Sandwell Emniyet Müdürü Jeniffer Griffin, yaptığı açıklamada “Kesinlikle beklediğimiz şey bu değildi. Daha önce polis ekiplerimiz sadece bir kere kripto madencilik için tutulmuş bir depo buldu. Bizim için pek alışılmış bir şey değil” dedi.

Her ne kadar Bitcoin madenciliği yasal bir iş olsa da polisler, yaptıkları baskında bu deponun yakındaki binaların elektrik hatlarından devasa miktarlarda kaçak elektrik kullandığını tespit etti. Bu sebeple yaklaşık 100 adet makineye el koyan polisler, bu makineleri yakın zamanda vermeye pek de niyetli değiller.

Yetkililer ne kadar kaçak elektrik kullanıldığını açıklamadı. Ancak tahmin edildiği üzere bu miktar oldukça fazla. Tek bir makineyi çalıştırmak için bile oldukça fazla elektrik gerekiyor. Kripto para madenciliğinde kullanılan makinelerin yıllık elektrik tüketiminin büyük bir kısmınının çalıntı elektrik ile karşılandığı ve bu miktarların fazlasıyla ödeneceği belirtildi.

Polisler baskın sırada depoda bulunan kimseyi tutuklamadı. Ancak deponun sahibinin bu olaydan canının çok sıkkın olduğu ve daha da çok sıkılacağı bir gerçek. Ama her gün artan kripto para fiyatlarına bakacak olursak bu cezalar onu pek de etkilemeyecek gibi duruyor.