İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden 'UFO' Açıklaması

İngiltere Meteoroloji Ofisi, 3 Kasım'da Bouvet Adası'nın üzerinde kaydedilen ve komplo teorilerine neden olan görüntülerin aslını açıkladı. UFO veya son teknoloji bir aracın testi zannedilen bu görüntüler, aslında sıklıkla görülen bir hava olayından kaynaklanıyormuş.

Meteoroloji uzmanları, 3 Kasım günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen görüntülerde Antarktika üzerindeki bulutlarda gizemli dalgalar keşfetmişlerdi. Kaydedilen gizemli görüntülerin ardından bazı komplo teorileri ortaya atılmış, dalgaların bir UFO olduğu ya da NASA’nın gizli bir aracın testini yaptığını öne sürülmüştü ancak İngiltere Meteoroloji Ofisi, olayın gerçek yüzünü açıkladı.

Meteoroloji Ofisi’nden yapılan açıklamalara göre 3 Kasım’da Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilmiş olan görüntüler, aslında bölgedeki havanın akışı engellendiğinde ortaya çıkıyor. Bir tür hava olayını gösteren bu görsellerde adaların üstünden geçen havanın akışı engellendiğinden ortaya bu tarz gizemli bir görüntü çıktığı belirtiliyor.

Komplo teorilerine neden olan görüntüler, sıklıkla rastlanan bir meteorolojik olaydan kaynaklanıyor:

NASA'ya göre ortaya çıkan bu görüntüler, bir geminin arkasında ‘V’ şeklinde bir dalga yaratma biçimine benzeyen doğal bir hava olayı ve sanıldığı gibi nadir değil. Hatta bu noktada aynı etkinin sabit bir geminin yanından akan sularda da görülebileceği söyleniyor.

Bu olgudan yola çıkan araştırmacılar, benzer senaryonun Bouvet Adası için de gerçekleşmiş olabileceğini söylüyorlar. Bu durumda Bouvetøya'nın yukarıdan geçen hava akımını yanlara doğru ittiği ve bulutlarda ‘V’ şeklinde bir görüntü oluşmasına neden olduğu belirtiliyor.

Bir YouTuber, bu görüntülerin yeni bir ‘sonik silaha’ ait olduğunu iddia etmişti:

Bir YouTube kanalı olan Third Phase of Moon’un sahibi Blake Cousins, bu görüntülerle ilgili komplo teorilerini ortaya atan ilk kişi olmuştu. Cousins’ın videosunda bahsettiğine göre görüntülerdeki dalgalar, NASA tarafından test edilen yeni bir ‘sonik silaha’ aitti. Videosunda bunun NASA’ya ait yeni bir uzay teknolojisi olduğunu belirten YouTuber, konu hakkında “Bunu saklayamazlar” demişti.

Araştırmacılar ise uydu görüntülerine de yansıyan bu olaya benzer bir durumun, 2009 yılında Güney Sandwich Adaları üzerinde de NASA uydusu tarafından kaydedildiğini ve sıklıkla rastlanan bir durum olduğunu belirtiyorlar.

Görüntülerin kaydedildiği Bouvet Adası, dünyanın en uzak adası olarak da biliniyor. Norveç hakimiyetinde, oldukça ıssız olan bu adanın Antarktika kıyılarına uzaklığı ise yaklaşık olarak 1.770 kilometre.