İnsan Beyni, İlk Kez Kablosuz Olarak Bilgisayara Bağlandı

BrainGate teknolojisinin arkasındaki ekip, daha önce kablo yardımıyla kullandıkları teknolojinin tamamen kablosuz bir şekilde kullanılmasını mümkün kıldı. Katılımcılar, teknolojiyi kendi evlerinde kesinti yaşamadan 24 saat boyunca kullanabildi.

Beynimizle bir bilgisayarı kontrol etmek her ne kadar ütopik bir düşünce olsa da bu, gelişen teknoloji sayesinde uzun bir süre önce gerçeğe dönmüştü. Şimdiyse bilim insanları, bu kombinasyonu tamamen kablosuz bir şekilde yapmayı başardılar. Araştırma, IEEE Transactions on Biomedical Engineering dergisinde yayınlandı.

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri çalışmalarda felçli katılımcıların bir tablet bilgisayarı kontrol etmelerini sağladı. BrainGate sistemi üzerinden yapılan çalışmalarda bir kişinin beyin motor korteksine bağlanan kablolu sistemlerde kullanılan bağlantı noktasına küçük bir verici yerleştirildi. Bu verici sayesinde katılımcılar, hiçbir kablo kullanılmadan kablolu sistemlere yakın yazma hızına, işaretlemeye ve tıklama doğruluğuna ulaşabildi.

Nöral arayüz teknolojilerinde fazlasıyla önemli bir gelişme:

Çalışma hakkında açıklama yapan Brown Üniversitesi'nden Dr. John Simeral, kablosuz sistemin işlevsel olarak beyin-bilgisayar arayüzü performansında yıllardır altın standart olan kablolu sistemlere eşdeğer olduğunu gösterdiklerini belirtti. BrainGate'in Baş Sistem Mühendisi olan Simeral, sistemde kablolu ekipmanda kullandıkları aynı kod çözme algoritmalarını kullanabileceklerini söyleyerek bu sistemle kabloluların arasındaki tek farkın "insanların artık ekipmanlarına fiziksel olarak bağlanmasına gerek olmadığı" olduğunu ekledi.

Çalışmada yer alan biri 35 biri de 63 yaşındaki iki katılımcı, omurilik yaralanmaları nedeniyle felç olmuştu. Bu iki katılımcı, geliştirilen kablosuz sistemi kesinti yaşamadan 24 saat boyunca bir laboratuvar ortamı yerine kendi evlerinde dahi kullanmayı başardı. Bu da teknolojinin hem kurulumunun hem de kullanımının basitliğini ortaya koydu.

Günümüzde hızla büyümeye ve gelişmeye devam eden nöral arayüz teknolojilerinin son ilerlemesi olan bu çalışma, BrainGate teknolojisinin nasıl kullanılabileceği konusunda da yeni olanaklar sunacak. Bunun yanı sıra gelecekte bu teknolojilerde kabloya olan ihtiyacın da tamamen ortadan kalkmasını bekleyebiliriz.