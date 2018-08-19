İnsan Sağlığı İçin Faydalı Olan 7 Virüs

İnsan sağlığını tehdit eden virüslere savaş açan, insan sağlığına faydalı 7 virüsü sizler için inceledik

Geçmişten bugüne insanlığın korkulu rüyası olan virüsler, milyonlarca insanın ölümüne yol açmış; kimi zaman insanlık tarihin seyrini değiştiren etkenlerde başrolü oynadı. Yıllar boyunca bir korku faktörü olarak yansıtılan virüsler derinlemesine incelendiğinde, bazı virüs türlerinin gerek insan gerek diğer canlılar için kurtarıcı nitelikte özellikleri ortaya çıkarıldı. Sizler için insanlığa ve yaşama katkı sağlan 7 virüs çeşidi inceliyoruz.

Bakteriyofaj

Tıp alanında zararlı bakteri katili olarak kullanılan bu virüs çeşidi, neredeyse gözümüzü çevirdiğimiz her noktada hatta vücudumuzda dahi bulunuyor. İnsan mukusu ve bağırsakta da bulunan bu virüs, antibiyotiğe dayanıklı virüsleri yok ederek tıp alanında devrim niteliğinde bir yardımcı olarak yer alıyor. 1915 yılında Frederick Twort tarafından keşfedilen bu virüs türü, kanser tedavisi gibi birçok kritik hastalığın tedavisi için umut vaadediyor.

Bitkileri Isıya Dayanıklı Hale Getiren Virüs

Bitkilerin aşırı sıcaklar karşısında ölmesini engelleyen ve bitkilerin dayanıklılık seviyesini en üst seviyeye çeken bu virüsün insan vücuduna bir etkisi olmadığı düşünülüyor. Bitkileri 60 derece sıcakta canlı tutan virüs geleceğin tarım teknolojisinde etkin bir rol oynayabilir.

Vesticular Stomatitis Virüsu

Yalnızca atları etkileyen bu virüs, söz konusu hayvanlarda ağız ülserine sebep olmasına karşın, kanser tedavisinde etkin bir rol oynayacak potansiyeli barındırıyor.

Retrovirüsler

Bilim insanlarının iddiasına göre hem insanlığın hem de memeli hayvanların varlığının sebebi tarih öncesi bir virüse dayanıyor. Bu virüs yardımı ile evrimleşen insan ve hayvanların yumurtlamak yerine canlı doğum yapabilir hale geldiği inanılıyor. Daha net bir tabirle bahsi geçen virüs, bazı canlıların DNA’sının değişmesinde etken bir rol oynamış olabilir.

Yine benzer bir sava örnek olarak; bilim insanları, insanlığın bu denli zeki ve düşünebilen bir varlığa dönüşmesinde temel etkenin tarih öncesi bir virüs olduğunu savunuyor.

Gammaherpesvirina

Genellikle cinsel yolla bulaşan Herpes virüsü ailesinden gelen Gammaherpesvirina, insanın enfeksiyona karşı savunma direncini arttırıyor ve aynı zamanda gıda zehirlenmesinin etkilerini hafifletiyor.

Sığır Çiçek Hastalığı Virüsü

Çıkış noktasının Mısır İmparatorluğu olduğu tahmin edilen çiçek hastalığı, tedavi edilemediği dönemde bulaştığı insanların %30’unu öldüren tehlikeli bir hastalıktı. Hayatta kalmayı başaran insanların da vücudunda korkunç yaralar bırakan bu hastalık, Edward Jenner adlı İngiliz bir doktorun ilginç keşfi ile tarihe karıştı. Sığırlara özgü olan çiçek hastalığını işlemlerden geçirerek bir deney için çiçek hastası oğluna enjekte eden doktor, bu cesur deneyi sayesinde çiçek hastalığının aşısını keşfetmiştir.

GBV-C vs HIV

21. yüzyılın en korkunç hastalıklarından biri olan HIV, etkilerini hala insanlık üstünde gösteriyor. Konuya dair en ilginç olay ise GBV-C adlı başka bir virüs HIV virüsünün etkilerini hafifleterek gelişimini oldukça yavaşlatabiliyor. Doğru bir tabirle virüsün hakkından bir başka virüs geliyor.