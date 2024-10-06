Afrika’nın Vagadugu köyünde yaşayan insanlar, şaşırtıcı şekilde kedilerle veya köpeklerle değil, vahşi timsahlarla dostluk kuruyor. Onlarla vakit geçiriyorlar ve onlara çok fazla değer veriyorlar. Peki bu nasıl mümkün oluyor?

Hayvanlarla insanlar arasındaki dostluk, yabancı olduğumuz bir durum değil. Ancak bu dostluk ilişkisi genellikle kuşlarla, kedilerle veya köpeklerle kurulabiliyor. Bu noktada timsah, bir hayli şaşırtıcı.

Bu insanlar, vahşi timsahlarla arkadaş olmayı nasıl başarıyor?

Burkina Faso’nun başkenti Vayadugu yakınlarındaki Bazoule köyü, ilginç bir hikâyeye sahip.

Başkente 30 kilometre uzakta bulunan bu köyde, insanlarla timsahlar yüzlerce yıldır bir arada yaşıyor. Bu Afrika köyünde ortaya çıkan insan-timsah dostluğunun kökenleri ise 15. yüzyıla kadar uzanıyor.

Yerel efsanelerde, timsahların uzun zaman önce kuraklığın yok etmek üzere olduğu bölge insanlarına rehberlik ederek onları su kaynaklarına ulaştırdığı ifade ediliyor. Rivayetlere göre insanlar ve timsahlar arasındaki dostluk bu şekilde başlıyor.

Bazoule köyünde oldukça değerli olan vahşi timsahların sayısı, 100’den fazla.

Köydeki insanlar ve timsahlar, birlikte vakit geçirmek konusunda oldukça istekli. Öyle ki bu bölgedeki timsahların, köydeki çocukların en iyi oyun arkadaşı olduğu bile söylenebilir.

Yine bu köyde timsahların ortasında gündelik işleriyle uğraşan biriyle karşılaşmak, bir timsahın sırtına uzanarak gezintiye çıkmış çocukları görmek ve onlarla yan yana yüzen halkla karşılaşmak oldukça normal.

Bazoule timsahları, köylülerin inanç dünyasında da oldukça özel bir yere sahip.

Hatta buradaki timsahların bir anlamda kutsal kabul edildiği bile söylenebilir. Çünkü bu hayvanlar, gelecekten haber veren kâhinler olarak görülüyor.

Bunun yanında köydeki bazı insanlar, timsahların iyi ve kötü olayları haber veren seslerini yorumlamakla ve yaklaşan tehlikelere karşı dua etmekle görevli.

Ayrıca timsahların, geçmiş dönemlerde yaşayan insanların ruhunu temsil ettiğine bile inanılıyor. Özetle bu köydeki insanlar, timsahlara inanılmaz derecede değer veriyor. Onlardan korkmak veya uzaklaşmak yerine, onları arkadaş olarak görüyor.

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