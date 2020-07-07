Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram, yeni alışveriş özelliğini küresel teste açtı. Yeni Alışveriş sekmesi, Hareketler sekmesinin yerini alacak.

Instagram, ilk olarak mayıs ayında duyurduğu alışveriş sekmesinin ufak ölçekteki küresel testlerine başladığını duyurdu. “Instagram Shop” (Instagram Alışveriş) sekmesiyle birlikte kullanıcılar, markalardan ve içerik üreticilerinden tek tıkla alışveriş yapabilecekler. Kullanıcılar, ürünleri kategorilere göre de filtreleyebilecekler.

Şirket, mayıs ayında yaptığı duyuruda, bugün Keşfet kısmında çıkandan daha farklı bir düzene sahip yeni bir Instagram Shop tasarımı planladığını açıklamıştı. Ancak bu değişiklikler şu anki testte yer almıyor. Yeni küresel test, kullanıcıları ABD’deki kullanıcıların erişebildiği Keşfet kısmındaki Alışveriş butonu deneyimine yönlendirecek.

Instagram Alışveriş sekmesi

Aradaki en büyük fark, Alışveriş ikonunun Hareketler kısmına yönlendiren kalp ikonunun yerini alacak olması. Ancak bu, Hareketler sekmesinin tamamen yok olacağı anlamına gelmiyor. Hareketler sekmesine akışın sağ üst köşesinden ya da profilden erişilebilecek.

Ana yönetim çubuğundan Instagram Shop’a erişildiğinde kullanıcılar, takip ettikleri markalara göre ya da kategorilere göre filtre uygulayabilecekler. Alışveriş sekmesinin bu sürümünde gösterilen tüm ürünler, direkt olarak Instagram üzerinden satın alınabilir olmayacak. Bazı markalar, kullanıcıları kendi internet sitelerine yönlendirecek.

Eğer ki bir işletme Instagram’ın kendi 'Checkout' özelliğini test ediyorsa belli bir satış ücreti ödeyecek. Şirket, mayıs ayındaki açıklamasında kullanıcıların favori markaları ve içerik üreticilerinin seçkilerinin yanı sıra Instagram/shop hesabından koleksiyonların da gösterileceğini ifade etmişti. Bu alışveriş seçenekleri, tasarlanmış bir şekilde ekran gösterilecek. Bunların ardından bazı markalar ve sonunda da 'Sizin İçin Önerilenler' bölümünde kişiselleştirilmiş içerikler yer alacak.

Bu özelliklerin bu sene içerisinde kullanıcılara sunulması beklense de henüz net bir tarih yok. Instagram, gerçekleştirilen bu testlerdeki sonuçları Alışveriş özelliğini nasıl şekillendirecekleri konusunda değerlendireceklerini söyledi. Yani şirket, bu testler sonrasında beklediği trafiği alamazsa Alışveriş kısmının yerini değiştirebilir.