Instagram, başrolünde Penelope Cruz'un oynadığı Parallel Mothers adlı filmin afişini cinsellik içerdiği gerekçesiyle platformdan kaldırmıştı. Bunun üzerine yoğun tepki gören şirket, silinen fotoğrafları geri yükleyerek uyguladığı sansür için özür diledi.

Karayip Korsanları, Barselona gibi filmlerden de hatırladığımız ünlü İspanyol yıldız Penelope Cruz, Parallel Mothers adlı bir filmle Venedik Film Festivali'nde seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. İki annenin yollarının kesiştiği bir dönemi anlatan filmin afişi, çıplaklıkla ilgili bir hayli katı kuralları olan Instagram'ın sansürüne takıldı.

İspanyol sanatçı Javier Jaen'in filmi için tasarlamış olduğu afişte, bir gözü andıracak şekilde göğüs ucu ve ucunda da tıpkı gözyaşı gibi bir damlamak üzere olan bir damla süt bulunuyor. Instagram, bu fotoğrafı platformun kurallarına aykırı bulduğu için kaldırdı ve daha sonra Jaem, Penelope ve birçok hayrandan tepki görmeye başladı. Aldığı eleştirilerin ardından silinen gönderileri yeniden yükleyen sosyal medya platformu, fotoğrafı sildikleri için özür diledi.

"Sebep olduğumuz karışıklık için çok özür dileriz"

Söz konusu afiş gerçekten de hem çeşitli algoritmalar hem de kişilerce 'müstehcen' bulunmaya elverişli bir görüntü içerdiğinden filmin afişini direkt olarak paylaşmıyoruz. Ancak merak eden okuyucularımız buraya tıklayarak afişi görüntüleyebilirler.

Afişi tasarlayan Javier Jaen, gönderisinin kaldırıldığını fark ettikten sonra Instagram için "kendinizden utanmalısınız" ifadelerini kullandı. Jaen, afişin çıplaklığa karşı kuralları ihlal etmediğini savunan Jaen, şu açıklamalarda bulundu; "Bu muhtemelen doğduğumda gördüğüm ilk görüntü. Instagram gibi bir şirket bana işimin tehlikeli olduğunu, insanların görmemesi gerektiğini, pornografik olduğunu söylüyor. Kaç kişiye vücutlarının kötü olduğunu, vücutlarının tehlikeli olduğunu söylüyorlar?”

Bu olayın üzerine Instagram, Penelope Cruz da dahil olmak üzere birçok insandan tepki gördü ve geri adım atmak zorunda kaldı. Silinen fotoğrafları geri yükleyen sosyal medya platformu, şu açıklamaları yaptı; "Açık sanatsal bağlam olduğu zamanlar da dahil olmak üzere belirli durumlarda çıplaklığa izin vermek için istisnalar yaparız. Bu nedenle Almodóvar film afişini Instagram'da paylaşan gönderileri geri yükledik ve neden olduğumuz karışıklık için çok özür dileriz."