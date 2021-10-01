Instagram’da bazen can sıkıcı kullanıcılarla karşılaşabiliyor ve bu kişilerin artık hesabımıza ulaşmasını istemiyoruz. Bu kişilerin kullanıcı hesaplarını Instagram’dan engellemek ve çok daha huzurlu bir sosyal medya deneyimi yaşamak mümkün. Instagram’da engelleme ve engel kaldırma nasıl yapılır adım adım anlattık.

Tüm sosyal medya platformlarında olduğu gibi Instagram’da da bazen rahatsız edici insanlarla karşılaşabiliyoruz. Gerçek ya da sanal dünyada yaşananlardan dolayı bu kişilerin artık profilinize ve size ulaşmalarını istememek en doğal hakkınız. Instagram bu konuda kullanıcı hassasiyetlerini önemsiyor ve dilediğiniz hesapları kolayca engellemenize ve engeli kaldırmanıza imkan sağlıyor.

Instagram’da engelleme ve engel kaldırma işlemi sonrası bu kişi artık sizin profilinizi görüntüleyemez, mesaj atamaz, hatta bu durumundan haberi bile olmaz. Engelleme işlemi ile birlikte bu kişinin gelecekte açabileceği diğer hesapların size ulaşmasını da engellemiş oluyorsunuz. Gelin Instagram’da engelleme ve engel kaldırma işlemi nasıl yapılır adım adım tüm detaylarıyla görelim.

Instagram’da engelleme nasıl yapılır?

Yöntem #1: Ayarlar üzerinden engelleme

Ayarlar üzerinden engelleme Yöntem #2: Sohbet üzerinden engelleme

Sohbet üzerinden engelleme Yöntem #3: Profil sayfası üzerinden engelleme

Yöntem #1: Ayarlar üzerinden engelleme:

Adım #1: Profil sayfanızı açın.

Profil sayfanızı açın. Adım #2: Alt alta üst çizgi butonu ile Instagram menüsünü açın.

Alt alta üst çizgi butonu ile Instagram menüsünü açın. Adım #3: Ayarlar seçeneğine dokunun.

Ayarlar seçeneğine dokunun. Adım #4: Gizlilik sayfasını açın.

Gizlilik sayfasını açın. Adım #5: Engellenenler Hesaplar listesini açın.

Engellenenler Hesaplar listesini açın. Adım #6: Sağ üst köşedeki artı butonuna dokunun.

Sağ üst köşedeki artı butonuna dokunun. Adım #7: Engellemek istediğiniz kullanıcı adını aratın.

Engellemek istediğiniz kullanıcı adını aratın. Adım #8: Kullanıcı adının yanındaki Engelle butonuna dokunun.

Kullanıcı adının yanındaki Engelle butonuna dokunun. Adım #9: Engelleme işlemini onaylayın.

Engelleme işlemini onaylayın. Adım #10: İşlem tamam.

Instagram’da engelleme işlemi için uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri olan Ayarlar üzerinden engelleme için uygulamanız gereken adımlar bu şekilde. Engelleme işlemini onaylarken kişinin oluşturabileceği yeni hesapları da engellemeniz öneriliyor.

Yöntem #2: Sohbet üzerinden engelleme:

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Sohbet ekranını açın.

Sohbet ekranını açın. Adım #3: Engellemek istediğiniz kişi olan sohbetinizi açın.

Engellemek istediğiniz kişi olan sohbetinizi açın. Adım #4: Ekranın üstünde bulunan kullanıcı adına dokunun.

Ekranın üstünde bulunan kullanıcı adına dokunun. Adım #5: Engelle butonuna dokunun.

Engelle butonuna dokunun. Adım #6: Engelleme işlemini onaylayın.

Engelleme işlemini onaylayın. Adım #7: İşlem tamam.

Instagram’da engelleme işlemi için uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri olan Sohbet üzerinden engelleme için uygulamanız gereken adımlar bu şekilde. Engelleme işlemini onaylarken kişinin oluşturabileceği yeni hesapları da engellemeniz öneriliyor.

Yöntem #3: Profil sayfası üzerinden engelleme:

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Keşfet sayfasını açın.

Keşfet sayfasını açın. Adım #3: Arama çubuğuna dokunun.

Arama çubuğuna dokunun. Adım #4: Engellemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını aratın.

Engellemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını aratın. Adım #5: Engellemek istediğiniz kişinin profil sayfasını açın.

Engellemek istediğiniz kişinin profil sayfasını açın. Adım #6: Sağ üst köşedeki üç nokta butonuna dokunun.

Sağ üst köşedeki üç nokta butonuna dokunun. Adım #7: Engelle seçeneğine dokunun.

Engelle seçeneğine dokunun. Adım #8: Engelleme işlemini onaylayın.

Engelleme işlemini onaylayın. Adım #9: İşlem tamam.

Instagram’da engelleme işlemi için uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri olan Profil sayfası üzerinden engelleme için uygulamanız gereken adımlar bu şekilde. Engelleme işlemini onaylarken kişinin oluşturabileceği yeni hesapları da engellemeniz öneriliyor.

Instagram’da engel kaldırma nasıl yapılır?

Yöntem #1: Ayarlar üzerinden engel kaldırma

Ayarlar üzerinden engel kaldırma Yöntem #2: Sohbet üzerinden engel kaldırma

Sohbet üzerinden engel kaldırma Yöntem #3: Profil sayfası üzerinden engel kaldırma

Yöntem #1: Ayarlar üzerinden engel kaldırma:

Adım #1: Profil sayfanızı açın.

Profil sayfanızı açın. Adım #2: Alt alta üst çizgi butonu ile Instagram menüsünü açın.

Alt alta üst çizgi butonu ile Instagram menüsünü açın. Adım #3: Ayarlar seçeneğine dokunun.

Ayarlar seçeneğine dokunun. Adım #4: Gizlilik sayfasını açın.

Gizlilik sayfasını açın. Adım #5: Engellenenler Hesaplar listesini açın.

Engellenenler Hesaplar listesini açın. Adım #6: Engelini kaldırmak istediğiniz kişinin kullanıcı adının yanındaki Engellemeyi Kaldır seçeneğine dokunun.

Engelini kaldırmak istediğiniz kişinin kullanıcı adının yanındaki Engellemeyi Kaldır seçeneğine dokunun. Adım #7: Engel kaldırma işlemini onaylayın.

Engel kaldırma işlemini onaylayın. Adım #8: İşlem tamam.

Instagram’da engel kaldırma işlemi için uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri olan Ayarlar üzerinden engel kaldırma için uygulamanız gereken adımlar bu şekilde. Engelini kaldırdığınız kişiyi ileride yeniden engellemeniz gerekirse engelleme işlemi adımlarını uygulayabilirsiniz.

Yöntem #2: Sohbet üzerinden engel kaldırma:

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Sohbet ekranını açın.

Sohbet ekranını açın. Adım #3: Engellemek istediğiniz kişi olan sohbetinizi açın.

Engellemek istediğiniz kişi olan sohbetinizi açın. Adım #4: Ekranın üstünde bulunan kullanıcı adına dokunun.

Ekranın üstünde bulunan kullanıcı adına dokunun. Adım #5: Engellemeyi Kaldır butonuna dokunun.

Engellemeyi Kaldır butonuna dokunun. Adım #6: Engel kaldırma işlemini onaylayın.

Engel kaldırma işlemini onaylayın. Adım #7: İşlem tamam.

Instagram’da engel kaldırma işlemi için uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri olan Sohbet üzerinden engel kaldırma için uygulamanız gereken adımlar bu şekilde. Engelini kaldırdığınız kişiyi ileride yeniden engellemeniz gerekirse engelleme işlemi adımlarını uygulayabilirsiniz.

Yöntem #3: Profil sayfası üzerinden engel kaldırma:

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Keşfet sayfasını açın.

Keşfet sayfasını açın. Adım #3: Arama çubuğuna dokunun.

Arama çubuğuna dokunun. Adım #4: Engellemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını aratın.

Engellemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını aratın. Adım #5: Engellemek istediğiniz kişinin profil sayfasını açın.

Engellemek istediğiniz kişinin profil sayfasını açın. Adım #6: Takip Et butonu yerinde görebileceğiniz Engellemeyi Kaldır butonuna dokunun.

Takip Et butonu yerinde görebileceğiniz Engellemeyi Kaldır butonuna dokunun. Adım #7: Engel kaldırma işlemini onaylayın.

Engel kaldırma işlemini onaylayın. Adım #8: İşlem tamam.

Instagram’da engel kaldırma işlemi için uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri olan Profil sayfası üzerinden engel kaldırma için uygulamanız gereken adımlar bu şekilde. Engelini kaldırdığınız kişiyi ileride yeniden engellemeniz gerekirse engelleme işlemi adımlarını uygulayabilirsiniz.

Bir kişiyi Instagram’da engellediğiniz zaman neler olur?

Engellediğiniz kişiye herhangi bir bildirim gitmez.

Engellenen kişinin paylaşımlarınızdaki beğeni ve yorumları kalıcı olarak silinir.

Engellenen kişi, farklı hesaplardaki beğeni ve yorumlarınızı görmeye devam eder çünkü bunlar herkese açıktır.

Engellenen kişi, sizden bahsedemez ya da sizi etiketleyemez.

Engellenen kişi ile olan sohbetiniz kalır ancak mesaj alamaz ya da gönderemezsiniz.

Engellenen kişi ile varsa grup sohbetinden çıkmak isteyip istemediğiniz sorulur.

Engellenen kişinin birden fazla Instagram ya da Facebook hesabı varsa her birini engellemeniz gerekebilir.

Daha keyifli ve güvenli bir sosyal medya deneyimi için Instagram’da engelleme ve engel kaldırma işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık. Engelleme ve engel kaldırma işlemi tamamen kullanıcıların insiyatifine bağlı bir durumdur, hesaplar üzerinde herhangi bir kalıcı etkisi bulunmaz.