Dünya çapında en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olan Instagram’ın yeni bir özellik üzerinde çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Her hikayede farklı gizlilik ayarlaması yapmaya izin veren bu özellik kullanıcılar tarafından sevilecek gibi görünüyor. Tarihle ilgili ise henüz belli bir şey yok.

Instagram ve ana şirketi Facebook, oldukça önem verdikleri kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye getirmek için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Uygulamalarına çok sayıda kullanışlı seçenek ekleyen şirketlerin bu kez de kullanıcıların belirli hikayeleri belirli kişilerden gizlemesine izin verecek özellikler geliştirmek için çalıştıklarına dair haberler gelmeye başladı.

Bir sosyal medya uygulama araştırmacısı olan Jane Manchun Wong, bu yeni özelliği fark etti ve Twitter hesabında ekran görüntülerini paylaştı. Wong tarafından paylaşılan ekran görüntüsü, Instagram’da hikayeler kısmının altında, kullanıcıların hikayeyi gizlemek istedikleri kişileri seçmelerine izin verecek bir arama çubuğunun olduğunu gösterdi.

Instagram şu anda da kullanıcıların diğer insanların hikayeleri görmesini engellemesine izin veriyor ancak bu özellik tüm hikayeler için geçerli ve aktif edildiğinde engellenen kişinin hiçbir hikayeyi görmemesi sağlanıyor. Gelecek yeni özellikle birlikte ise kullanıcıların ayrı ayrı hikayeleri istedikleri kişilerden gizleyebilmesi sağlanacak. Sanıyoruz Koronavirüs salgını yüzünden evlerinde olan pek çok kişinin sosyalleşmek ve iletişim kurmak için kullandığı uygulamada merakla beklenen özelliklerden bir tanesi de buydu.

Instagram henüz doğrulamadı

Instagram’ın ayrıca, istenmeyen içeriğe sahip ve rahatsız edici olan tüm hesapların doğrudan yorum bölümünden hemen engellenmesine veya kısıtlanmasına izin verecek yeni bir güncelleme için test aşamasında olduğu da gelen yeni bilgiler arasında. Bunun arkasındaki amaç ise platformun yorum bölümünde siber zorbalığa karşı savaşmaya yardımcı olmak istemesinden başka bir şey değil.

Bunların yanı sıra Wong’un geçen ay, takipçileri doğrudan kaldırmaya izin veren bu özellik hakkında bilgiler ve görüntüler paylaştığını da ekleyelim. Özellik şu anda iOS kullanıcıları için mevcut olsa da şirketin çok yakında Android kullanıcıları için bir güncelleme yayınlaması bekleniyor. Konuyla ilgili gelecek tüm yenilikleri takip etmeye ve sizlere buradan bildirmeye devam edeceğiz.