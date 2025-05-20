Instagram, içerik üreticilerinin sevineceği yeni bir para kazanma yöntemi olan "Referrals"ı duyurdu. Bu yeni pilot uygulama an itibarıyla test ediliyor.

Instagram, içerik üreticiler için dikkat çekici bir para kazanma yöntemini test ediyor. Üzerinde çalışılan yeni sistemle birlikte şirket, uygulamaya yeni kullanıcı kazandıranlara para ödemeye başlayacak.

Günlük yaşantımızın vazgeçilmezi hâline gelen Instagram, "Referrals" (Referanslar) adını verdiği yeni bir ödeme programını kullanıma sunuyor.

Instagram "Referrals" sistemi nasıl çalışıyor?

Şimdilik yalnızca davetle katılım sağlanabilen bu özellik, içerik üreticilerine Instagram’a yönlendirdikleri kişiler üzerinden ödeme yapmayı hedefliyor. Şimdilik iki ödeme yöntemi mevcut:

Her yeni kullanıcı için 100 dolar : Bazı içerik üreticileri, paylaştıkları bağlantıdan Instagram’a kaydolan her yeni kullanıcı için 100 dolar kazanabilecek.

: Bazı içerik üreticileri, paylaştıkları bağlantıdan Instagram’a kaydolan her yeni kullanıcı için 100 dolar kazanabilecek. 1.000 ziyaret için 100 dolar: Diğer içerik üreticileri ise Instagram’a yönlendirdikleri her 1.000 "ziyaret" için 100 dolar alabilecek.

Toplam ödeme miktarı ise 20.000 dolar. Instagram, son dönemde içerik üreticilerini platformda tutmak ve içerik üretimlerini artırmaları için çeşitli adımlar atmıştı ve bu da bunlardan bir yenisi. Şimdilik yalnızca ABD'de test edilen bu yeni pilot uygulamanın gelecek süreçte tüm dünyadaki kullanıcılara açılması bekleniyor.