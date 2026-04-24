Instagram, Sadece 1 Kez Görüntülenebilen ve 24 Saatte Kaybolan Fotoğraflar Paylaşabileceğiniz "Instants" Uygulamasını Test Ediyor!

Instagram, "Instants" isimli yeni bir uygulama test ediyor. Instant'ta kullanıcılar sadece 1 kez görüntülenebilen ve 24 saat içinde kaybolan anlık fotoğraflar paylaşabilecek.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikleri bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise şirketin “Instants” ismi verilen yepyeni bir uygulama test etmeye başladı. Evet, özellikten ziyade bir uygulama olarak test ediliyor.

İtalya ve İspanya’da test edilmeye başlayan Instant uygulaması, kullanıcıların yalnızca bir kez görüntülenebilen ve 24 saat boyunca erişilebilir kalan kaybolan fotoğraflar paylaşmaya imkân tanıyan bir uygulama.

Kaybolan fotoğraflar paylaşmanızı sağlayacak

Instants, tıpkı isminin de anlamı gibi kullanıcılara hızlı, gerçek hayattan anlık görüntüler paylaşma imkânı tanıyan bir uygulama olarak geliyor. Şirketin söylediğine göre otantik ve geçici içeriklere odaklanacak. Snapchat, BeReal, Locket gibi uygulamalardan ilham aldığını söyleyebiliriz.

Instants’ta kullanıcılar anlık fotoğraflar çekip paylaşabilecek. Bu fotoğraflar, diğerleri tarafından yalnızca 1 kez görüntülenebilecek ve 24 saat sonra kaybolacak. Anlık gönderileri isterseniz takipçileriniz, isterseniz de yakın arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz.

Instants’ın şimdiye kadar uygulama içi bir özellik olarak test edildiğini belirtmek gerek. Bu yüzden şu anda ayrı bir uygulama olması ilginç. Şirket, kullanıcıların Instants'ı standart Instagram uygulaması içinde veya bağımsız Instants uygulaması aracılığıyla kullanmayı seçebileceğini söylemiş. İnsanların neyi beğendiğini görmek için Instants'ın birden fazla sürümünü araştırdıklarını, geri bildirimleri dinleyip ona göre Instants’ı nasıl çıkaracağına karar vereceğini de eklemiş.