Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Fransa "Dijital Bağımsızlık" İçin Devlet Kurumlarındaki Tüm Bilgisayarlardan Windows'u Kaldırıyor

Fransa, dijital bağımsızlık hedefi doğrultusunda radikal bir karar aldı. Devlet kurumlarında kullanılan Windows işletim sistemi kademeli olarak kaldırılacak. Yerine Linux tabanlı sistemler ve Avrupa menşeli yazılımlar getirilecek. Sürecin 2026’ya kadar hızlanması bekleniyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Fransa’dan teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren oldukça kritik bir hamle geldi. Hükümet, uzun süredir konuşulan dijital egemenlik hedefi kapsamında artık somut adımlar atmaya başladı. Amaç, ABD merkezli teknoloji devlerine olan bağımlılığı azaltmak.

Bu doğrultuda en dikkat çeken karar ise kamu kurumlarında kullanılan bilgisayarlarla ilgili oldu. Fransa, devlet kurumlarında Windows işletim sistemini tamamen bırakmaya hazırlanıyor. Bunun yerine açık kaynaklı ve daha kontrol edilebilir çözümlere geçiş planlanıyor.

İçerikten Görseller

Windows gidiyor, Linux geliyor: Değişim sandığınızdan daha büyük

Fransa Dijital İşler Direktörlüğü (DINUM), kamu çalışanlarının kullandığı bilgisayarların Linux tabanlı sistemlere geçirileceğini resmen açıkladı. Bu değişim sadece “işletim sistemi değiştirmekten” ibaret değil. Aynı zamanda güvenlik, maliyet ve veri kontrolü açısından da büyük bir dönüşüm anlamına geliyor.

Üstelik olay sadece bununla sınırlı değil. Devlet, kendi geliştirdiği veya Avrupa merkezli alternatifleri de yaygınlaştırıyor. Örneğin; Tchap (mesajlaşma), Visio (görüntülü görüşme) ve FranceTransfert (dosya paylaşımı) gibi araçlar kamu çalışanlarının yeni standartları hâline geliyor.

Sadece Windows değil, tüm dijital düzen değişiyor

Fransa’nın planı aslında çok daha geniş kapsamlı. Hükümet; yapay zekâ sistemlerinden antivirüslere, veri platformlarından ağ altyapılarına kadar tüm dijital ekosistemi yeniden kurmak istiyor.

Bu nedenle her bakanlığa özel dönüşüm planı hazırlama zorunluluğu getirildi. Kurumlar, kendi sistemlerini gözden geçirip dışa bağımlılığı nasıl azaltacaklarını detaylı şekilde belirleyecek. Bu planların 2026 sonbaharına kadar tamamlanması bekleniyor.

Avrupa'daki teknoloji girişimleri için büyük fırsat doğabilir

Fransa’nın bu hamlesi sadece ülke içinde kalmayabilir. Çünkü hedeflerden biri de Avrupa genelinde daha bağımsız bir teknoloji ekosistemi oluşturmak. Bu kapsamda kamu ve özel sektörün birlikte çalışacağı yeni iş birlikleri kurulacak.

Önümüzdeki aylarda düzenlenecek dijital sanayi etkinlikleriyle, Avrupa merkezli teknoloji şirketlerinin daha fazla desteklenmesi planlanıyor. Yani bu karar, hem teknoloji dünyasında dengeleri değiştirebilir hem de yeni oyuncuların önünü açabilir.

Windows

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

WhatsApp Tasarımı Değişecek! İşte Gelecek O Büyük Yenilik

WhatsApp Tasarımı Değişecek! İşte Gelecek O Büyük Yenilik

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

WhatsApp Gruplarında "Seni Eklemeyi Unutmuşum" Yalanı Tarih Oluyor

WhatsApp Gruplarında "Seni Eklemeyi Unutmuşum" Yalanı Tarih Oluyor

Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih

Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih

WhatsApp, OnlyFans'a Dönüşecek: Kanallara "Ücretli Abonelik" Geliyor

WhatsApp, OnlyFans'a Dönüşecek: Kanallara "Ücretli Abonelik" Geliyor

WhatsApp'a Harika Özellik: 49 Farklı Renkte Tema Geliyor!

WhatsApp'a Harika Özellik: 49 Farklı Renkte Tema Geliyor!

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com