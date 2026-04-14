Fransa, dijital bağımsızlık hedefi doğrultusunda radikal bir karar aldı. Devlet kurumlarında kullanılan Windows işletim sistemi kademeli olarak kaldırılacak. Yerine Linux tabanlı sistemler ve Avrupa menşeli yazılımlar getirilecek. Sürecin 2026’ya kadar hızlanması bekleniyor.

Fransa’dan teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren oldukça kritik bir hamle geldi. Hükümet, uzun süredir konuşulan dijital egemenlik hedefi kapsamında artık somut adımlar atmaya başladı. Amaç, ABD merkezli teknoloji devlerine olan bağımlılığı azaltmak.

Bu doğrultuda en dikkat çeken karar ise kamu kurumlarında kullanılan bilgisayarlarla ilgili oldu. Fransa, devlet kurumlarında Windows işletim sistemini tamamen bırakmaya hazırlanıyor. Bunun yerine açık kaynaklı ve daha kontrol edilebilir çözümlere geçiş planlanıyor.

Windows gidiyor, Linux geliyor: Değişim sandığınızdan daha büyük

Fransa Dijital İşler Direktörlüğü (DINUM), kamu çalışanlarının kullandığı bilgisayarların Linux tabanlı sistemlere geçirileceğini resmen açıkladı. Bu değişim sadece “işletim sistemi değiştirmekten” ibaret değil. Aynı zamanda güvenlik, maliyet ve veri kontrolü açısından da büyük bir dönüşüm anlamına geliyor.

Üstelik olay sadece bununla sınırlı değil. Devlet, kendi geliştirdiği veya Avrupa merkezli alternatifleri de yaygınlaştırıyor. Örneğin; Tchap (mesajlaşma), Visio (görüntülü görüşme) ve FranceTransfert (dosya paylaşımı) gibi araçlar kamu çalışanlarının yeni standartları hâline geliyor.

Sadece Windows değil, tüm dijital düzen değişiyor

Fransa’nın planı aslında çok daha geniş kapsamlı. Hükümet; yapay zekâ sistemlerinden antivirüslere, veri platformlarından ağ altyapılarına kadar tüm dijital ekosistemi yeniden kurmak istiyor.

Bu nedenle her bakanlığa özel dönüşüm planı hazırlama zorunluluğu getirildi. Kurumlar, kendi sistemlerini gözden geçirip dışa bağımlılığı nasıl azaltacaklarını detaylı şekilde belirleyecek. Bu planların 2026 sonbaharına kadar tamamlanması bekleniyor.

Avrupa'daki teknoloji girişimleri için büyük fırsat doğabilir

Fransa’nın bu hamlesi sadece ülke içinde kalmayabilir. Çünkü hedeflerden biri de Avrupa genelinde daha bağımsız bir teknoloji ekosistemi oluşturmak. Bu kapsamda kamu ve özel sektörün birlikte çalışacağı yeni iş birlikleri kurulacak.

Önümüzdeki aylarda düzenlenecek dijital sanayi etkinlikleriyle, Avrupa merkezli teknoloji şirketlerinin daha fazla desteklenmesi planlanıyor. Yani bu karar, hem teknoloji dünyasında dengeleri değiştirebilir hem de yeni oyuncuların önünü açabilir.