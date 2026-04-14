iOS 26.5 Beta 2 Yayımlandı: İşte Yenilikler!

Apple, yeni iOS güncellemesi iOS 26.5 Beta 2'yi yayımladı. Peki yeni güncellemede ne gibi yenilikler var?

Apple, iPhone kullanıcılarını yaklaşan WWDC 2026 etkinliğine bir adım daha yaklaştıran iOS 26.5 Beta 2 sürümünü yayınladı.

Yeni beta, özellikle Haritalar uygulamasına gelen yenilikler ve Mesajlar’daki bir hatanın giderilmesiyle dikkat çekiyor.

Apple Haritalar’a “Önerilen Yerler” özelliği

iOS 26.5 Beta 2 ile birlikte, bir önceki beta sürümde gelen "Önerilen Yerler" özelliği korunuyor.

Haritalar uygulamasında arama çubuğuna dokunduğunuzda, size yakın ve popüler iki öneri gösteriliyor.

Bu öneriler; bulunduğunuz konum, trend yerler ve son aramalarınıza göre belirleniyor.

Seçtiğiniz yere tek dokunuşla yol tarifi alabiliyorsunuz.

İlerleyen süreçte bu öneriler arasında sponsorlu mekânların da yer alabileceği belirtiliyor.

Apple Haritalar’da reklam dönemi başlıyor

Apple, Haritalar uygulamasına reklam ekleme planını bu beta ile resmileştirmiş oldu.

Uygulamayı ilk açtığınızda bir bilgilendirme penceresi karşınıza çıkıyor.

Gösterilecek reklamların; yaklaşık konumunuz, yaptığınız aramalar ve uygulama içindeki gezintinize göre belirleneceği ifade ediliyor.

Hata düzeltmeleri

Yeni beta sürüm, özellikle Mesajlar uygulamasında yaşanan bir hatayı da gideriyor. Apple, özetle performans ve kararlılık iyileştirmelerine de devam ediyor.