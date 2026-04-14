Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

iOS 26.5 Beta 2 Yayımlandı: İşte Yenilikler!

Apple, yeni iOS güncellemesi iOS 26.5 Beta 2'yi yayımladı. Peki yeni güncellemede ne gibi yenilikler var?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, iPhone kullanıcılarını yaklaşan WWDC 2026 etkinliğine bir adım daha yaklaştıran iOS 26.5 Beta 2 sürümünü yayınladı.

Yeni beta, özellikle Haritalar uygulamasına gelen yenilikler ve Mesajlar’daki bir hatanın giderilmesiyle dikkat çekiyor.

Apple Haritalar’a “Önerilen Yerler” özelliği

iOS 26.5 Beta 2 ile birlikte, bir önceki beta sürümde gelen "Önerilen Yerler" özelliği korunuyor.

  • Haritalar uygulamasında arama çubuğuna dokunduğunuzda, size yakın ve popüler iki öneri gösteriliyor.
  • Bu öneriler; bulunduğunuz konum, trend yerler ve son aramalarınıza göre belirleniyor.
  • Seçtiğiniz yere tek dokunuşla yol tarifi alabiliyorsunuz.

İlerleyen süreçte bu öneriler arasında sponsorlu mekânların da yer alabileceği belirtiliyor.

Apple Haritalar’da reklam dönemi başlıyor

Apple, Haritalar uygulamasına reklam ekleme planını bu beta ile resmileştirmiş oldu.

  • Uygulamayı ilk açtığınızda bir bilgilendirme penceresi karşınıza çıkıyor.
  • Gösterilecek reklamların; yaklaşık konumunuz, yaptığınız aramalar ve uygulama içindeki gezintinize göre belirleneceği ifade ediliyor.

Hata düzeltmeleri

Yeni beta sürüm, özellikle Mesajlar uygulamasında yaşanan bir hatayı da gideriyor. Apple, özetle performans ve kararlılık iyileştirmelerine de devam ediyor.

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007" Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"
Apple'ın Merakla Beklenen Akıllı Gözlüğünden Yeni Detaylar: Özgün Bir Tasarıma Sahip Olacak! Apple'ın Merakla Beklenen Akıllı Gözlüğünden Yeni Detaylar: Özgün Bir Tasarıma Sahip Olacak!
Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

WhatsApp Tasarımı Değişecek! İşte Gelecek O Büyük Yenilik

WhatsApp Tasarımı Değişecek! İşte Gelecek O Büyük Yenilik

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

WhatsApp Gruplarında "Seni Eklemeyi Unutmuşum" Yalanı Tarih Oluyor

WhatsApp Gruplarında "Seni Eklemeyi Unutmuşum" Yalanı Tarih Oluyor

Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih

Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih

WhatsApp, OnlyFans'a Dönüşecek: Kanallara "Ücretli Abonelik" Geliyor

WhatsApp, OnlyFans'a Dönüşecek: Kanallara "Ücretli Abonelik" Geliyor

YouTube'a İki Müthiş Özellik Geliyor: Otomatik Hız ve Hareket Modu!

YouTube'a İki Müthiş Özellik Geliyor: Otomatik Hız ve Hareket Modu!

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

